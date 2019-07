Financiera Confianza: Más de la mitad de nuevos bancarizados en Perú son mujeres

Según las cifras, las mujeres urbanas sin estudios superiores o técnicos son los clientes más vulnerables, debido a que el 85% está en situación de vulnerabilidad. Más de uno de cada cuatro clientes atendidos en 2018 pertenecía a este segmento.

Los clientes nuevos atendidos que se encontraban en situación de pobreza tenían ingresos aún más bajos que los clientes en pobreza de años anteriores. Sus ingresos mensuales per cápita representaban US$ 2.7 diarios por persona (o el 0.77 de la Línea de Pobreza).

El 53% de clientes nuevos son mujeres y el 27% son rurales (Fuente:: Informe de Desempeño Social 2018).

“Vamos por el camino correcto. Como una de las líderes del sector microfinanciero peruano, llegamos a más de 524,000 personas sin movernos del objetivo por el que fuimos creados: el desarrollo económico y social de las personas vulnerables con actividades productivas”, afirmó Luis Germán Linares, CEO de Financiera Confianza – Fundación Microfinanzas BBVA.

Durante el 2018, la Financiera Confianza atendió a 85,195 clientes nuevos, de los cuales 75% son clientes vulnerables y 53% son mujeres. “En un país con elevada exclusión financiera mantenemos nuestro propósito: Atendemos a un 36% de clientes sin experiencia en el sistema financiero y un 27% en el área rural”, afirmó Linares, de Financiera Confianza.

Por el lado del crédito, dentro de sus 217,669 clientes, la financiera centra su prioridad en los microempresarios de bajos ingresos, cuyo 70% se encuentra en situación de vulnerabilidad. Además, el 52% son mujeres y el 16% de sus clientes tiene a lo sumo educación primaria.

Dentro del total de clientes, se observa que el 19% de estos supera la pobreza en el segundo año de relación con la financiera y se observan mejoras en sus rentas. “Más de 1 de cada 2 clientes (53%) renovados ha mejorado su renta”, apuntó Linares.

Asimismo, el monto de desembolso promedio del total de clientes ascendió 3.7% hasta US$ 2,056, frente al 2017. Esto fue superado por los clientes nuevos, quienes aumentaron su desembolso medio en 13.1% hasta los US$ 1,406. En ese sentido, el monto total desembolsado el 2018 alcanzó los US$ 668.5 millones.

“Otro dato revelador es que el 52% de lo más de 500 mil clientes de ahorro y crédito de Financiera Confianza son mujeres, quienes con acceso al ahorro formal o al financiamiento de una actividad productiva han demostrado que pueden mejorar la calidad de vida de sus familias y ser ejemplo de desarrollo inclusivo y sostenible en las diferentes regiones del país”, afirmó Fernando Eguiluz, flamante CEO de BBVA. Resaltó que Financiera Confianza fue una de las primeras instituciones financieras en tener presencia en los 25 departamentos del país.