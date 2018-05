FIFA anuncia eslogan que tendrá bus de selección peruana en Rusia 2018

“¡Estamos de vuelta! Acá viajan más de 30 millones de peruanos”, este es el eslogan que identificará al bus que transportará a la selección peruana en el Mundial de Rusia 2018, según anunció hoy la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) en su portal oficial.

La FIFA anunció también los lemas de las 31 naciones que al igual que Perú participarán en la máxima cita del fútbol mundial.

Los eslóganes ganadores fueron elegidos entre los 96 que se presentaron a la votación pública efectuada del 26 de abril al 14 de mayo del 2018.

Los afortunados usuarios de FIFA.com que los crearon viajarán a Rusia para vivir en primera persona el mayor espectáculo futbolístico del mundo y asistir a los partidos.

Desde el 2006, el concurso Be There with Hyundai lleva proporcionando a los aficionados al fútbol la oportunidad de expresar su pasión mediante la creación de eslóganes para cada una de las selecciones nacionales representadas en la Copa Mundial de la FIFA.

El Mundial de Rusia es la cuarta edición de la competición en la que los aficionados han tenido ocasión de acercarse a los equipos y conseguir que se oiga su voz de una forma absolutamente única.

(Fuente:Andina)

