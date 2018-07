Fiestas Patrias: seis destinos históricos para visitar sin salir de Lima

Ya estamos a pocos días de celebrar Fiestas Patrias y muchos no podrán gozar de un fin de semana largo. Sin embargo, esa no es excusa para no darse un respiro y disfrutar de buenos momentos en familia.

Sin la necesidad de salir de Lima, podemos encontrar lugares históricos y turísticos que visitar. Luis Guillermo Sicheri, director de la Escuela de Turismo de la Universidad Norbert Wiener, brinda seis opciones para escapar de la rutina y el estrés del trabajo o los estudios:

Plaza Mayor de Lima:

En nuestra tradicional plaza limeña Don José de San Martín proclamó la independencia del Perú la mañana del 28 de julio de 1821. Se calcula que asistieron 16 mil personas a la tan importante ceremonia. Después la proclamación se repitió en la plaza de la Merced, en la Plaza Santa Ana, Frente al Convento de los Descalzos y la Plaza de la Inquisición.

Casa Hacienda Santiago de Punchauca:

Se encuentra ubicada en el kilómetro 25.2 de la carretera a Canta en el distrito de Carabayllo. Aunque hoy se encuentra bastante olvidada, fue el lugar en el que el 2 de junio de 1821 el libertador José de San Martín se reunió con el Virrey José de la Serna para intentar darle una salida pacífica a la guerra por la independencia. La casa fue declarada Patrimonio Monumental de la Nación 1980.

Panteón de los Próceres:

La iglesia se encuentra ubicada en el Parque Universitario en la Avenida Nicolás de Piérola N° 1222, el lugar alberga 41 efigies y los 24 restos de mártires y próceres de la independencia del Perú. El Panteón de los Próceres se encuentra abierto al público de lunes a domingo de 10 am. a 5 pm y el ingreso cuesta 1 sol por persona.

Fortaleza Real Felipe:

En el recorrido también podemos llegar a la Fortaleza del Real Felipe en la provincia constitucional, en la Plaza Independencia del Callao, altura de la cuadra 1 de la avenida Sáenz Peña. La edificación militar que fue construida para salvaguardar al Perú de los ataques de piratas cumplió un rol clave en la historia de la Independencia que vale la pena aprender. Los horarios de visita: de lunes a domingo de 9 am. a 4 pm. El ingreso cuesta 5 soles para niños y 10 para adultos.

Alameda De Los Descalzos:

Situada en el distrito del Rímac, data de 1811 es una gran obra arquitectónica de la era colonial.

Parque de la Aguas:

El parque de la Reserva o Circuito Mágico del Agua, en el barrio de Santa Beatriz a pocos metros del Estadio Nacional, es un lugar para visitar las maravillosas fuentes de agua que ostentan el récord Guinness por ser el complejo de fuentes más alto del mundo y si vas de noche las aguas juegan haciendo figuras a colores.

(fuente: Andina)

