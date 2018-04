El Festival más grande de la historia de la cumbia peruana “Barrio Cumbia”

Durante más de 12 horas y bajo un escenario de nivel internacional, la primera edición del festival presentará a las más reconocidas agrupaciones y exponentes de cumbia en nuestro país.

El próximo 29 de abril, más de 20 mil personas podrán disfrutar de la primera edición de BARRIO CUMBIA, un festival sin precedentes que reúne a los más grandes exponentes del género a nivel nacional. Corazón Serrano, Agua Marina, Armonía 10, Los Caribeños de Guadalupe, Tony Rosado, Josimar y su Yambú, junto a Rodrigo Tapari, encenderán el escenario del Club Cultural Lima en Chorrillos, y pondrán a bailar al público con sus grandes éxitos. Las entradas ya se encuentran a la venta en los módulos de Teleticket.

One Entertainment, empresa reconocida por llevar a cabo los más grandes y multitudinarios espectáculos, como Guns N’ Roses, y Cirque Du Soleil Séptimo Día, se alista para BARRIO CUMBIA, un verdadero despliegue en infraestructura, luces y sonido comparado solo con grandes festivales internacionales, algo no visto para presentaciones del género en nuestro país. El próximo 29 de abril el público bailará durante más de 10 horas consecutiva en 2 únicas zonas: VIP y General, a precios totalmente populares.

Los Reyes de la Cumbia San Juanera, Corazón Serrano, una de las agrupaciones más queridas del Perú y reconocida por convocar a miles de personas en cada presentación, se alistan para encender el escenario de Barrio Cumbia con sus más grandes éxitos: El final de este amor – Hasta la raíz – Tu Ausencia – Duele el alma y muchos más. La segunda agrupación en confirmarse y sumarse a esta gran fiesta es Armonía 10, con más de 42 años de trayectoria artística son reconocidos como “La universidad de la Cumbia”, sus éxitos suenan en cada emisora del género en nuestro país y no faltarán la noche del 29 de abril: Evidencias, Lágrima por Lágrima – Sufro al no tenerte a mi lado, Me emborracho por tu amor y muchos más.

“El Risueño de América”, Tony Rosado, se suma a este gran festival para cantarle al desamor con sus populares temas, Te eche al olvido, Corazón de Piedra, Ya te olvidé, Otro día más sin ti y muchos más. La cuota internacional la pone Rodrigo Tapari, desde argentina, la voz de los éxitos de Ráfaga se suma al festival, ahora como solista, para interpretar No te vallas , Que ya no me llame , Muero de frío y Una cerveza.

Los Caribeños de Guadalupe, regalarán al público sus más grandes temas y reafirmarán porque son reconocidos como “Los Tigres del Sabor”, Un hombre no llora, Mil noches, Volveré, Historia de amor y muchos más. La cuota de salsa la pondrá Yosimar y su Yambú, como invitado especial, para que el público no pare de corear Con la misma moneda, Donde esta el amor, Tu Protagonista y muchos más.

El Broche de Oro de BARRIO CUMBIA esta a cargo de una de las agrupaciones más reconocidas del Perú: Agua Marina, infaltable en el festival, aclamados por el público pondrán a gozar con sus éxitos de ayer y hoy: Esta vez me enamore – Tu amor fué una mentira – Fiesta, Mujeres y ron, y muchos más.

Las entradas están a la venta en todos los módulos de TELETICKET de Wong y Metro y en www.teleticket.com.pe

