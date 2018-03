El festival internacional de monólogos

Del 26 al 28 de abril en los auditorios del IPCNA de Miraflores y Lima.

Lima será testigo del primer Festival Internacional de Monólogos (FIM 2018) en el Perú, un importante evento cultural y artístico que se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de abril y tendrá como sedes los auditorios del ICPNA de Miraflores y Lima. Contará con la participación de cinco artistas internacionales y cuatro destacados artistas nacionales, es así como podremos disfrutar de nueve propuestas escénicas que formarán parte de este importante evento.

Para los amantes del teatro y aquellos que deseen conocer más del arte, tendrán la oportunidad de disfrutar de estos artistas de primer nivel, quienes compartirán con los asistentes sus interpretaciones llenas de reflexiones, pasiones y miedos. Este importante festival es presentado por la Comunidad de Artistas Nacionales SAIP (Sindicato de Artistas Intérpretes del Perú) en el marco de la celebración por sus 73° años de vida institucional, además cuenta con la producción de la asociación cultural ASCCA.

Entre los artistas internacionales tenemos al reconocido actor español Jorge Bosso, con más de 30 años de experiencia artística, es una leyenda del teatro español. Él nos presentará el aclamado unipersonal “La despedida de Gardel”, basada en el texto teatral titulado “Adiós muchachos”.

También cuenta con la participación de la primera gran actriz uruguaya Carmen Briano, con años de experiencia en teatro, cine y televisión. La distinguida actriz nos ofrecerá “La mujer del don”, unipersonal que nos hablará de la soledad, la vulnerabilidad, el miedo, la entrega y el aprendizaje frente a la sensación de estar solos.

Contaremos con la participación de la actriz, directora y dramaturga uruguaya Alicia Dogliotti, ganadora del premio Florencio 2017, otorgado por la crítica uruguaya. Quien nos trae, en exclusiva, el monólogo “Dora en Kafka”, en el cual muestra la vida de la única mujer con quien el reconocido escritor Franz Kafka llego a convivir.

Desde Brasil llegan dos destacados artistas, Magdalena Rodriguez con más de 43 años de trayectoria artística y uno de los más queridos artistas latinoamericanos Oscar Roney, quienes ofrecerán “Rio dA lua” y “Morte anunciada” respectivamente.

Representando a Perú, contaremos con la participación de cuatro destacados artistas, uno de ellos es el admirado y respetado actor Martín Abrisqueta, con su monólogo “El socio de Dios (ECM)”. También contaremos con la participación de la primera actriz nacional Haydee Cáceres, quien se suma a este importante festival, con su unipersonal “La madre”.

Él gran Hugo Salazar también se suma a este importante festival, para regalarnos su interpretación llamada “Autobiografía no autorizada”, la cual describe como una historia personal no autorizada, narrada por alguien que no debería contarla y para un público que no debería escucharla. Por último, desde de Arequipa, se une el reconocido actor Reynaldo Delgado, con su unipersonal “Febro, el poeta”

Las entradas estarán a la venta en los módulos de Teleticket de Wong y Metro o en www.teleticket.com.pe.

Los precios de las entradas son:

ICPNA de Miraflores: General S/. 50, estudiantes S/. 15 y estudiantes ICPNA o afiliado SAIP S/. 10.

ICPNA del centro de Lima: General S/. 30, estudiante S/. 15 y estudiante ICPNA o afiliado SAIP S/. 10.

