El Festival del Guarapo y gastronomía en El Huaralino

Febrero mes de calor, de carnavales, de alegría, de confraternidad, para vivir momentos gratos e inolvidables de unión familiar y amigos todo ello en el Festival Internacional del Guarapo Amazonense 2018 en nuestra capital en “ El Huaralino”, Ovalo de Naranjal Panamericana Norte – Los Olivos desde el mediodía. Por qué “El Hombre Guapo Toma su Guarapo….”

En un solo lugar habrá diversas actividades sociales como son la música tradicional, Danzas autóctonas, Gastronomía típica, Artesanías de exportación y Feria Ecológica de Productos Orgánicos de la región de Amazonas.

El Festival del Guarapo es una actividad artística netamente costumbrista y originaria que se celebra en la ciudad de Chachapoyas, es así, que la familia Chauca Rubio empujados y motivados por el deseo de dar a conocer Las costumbres de la población, la identidad cultural social y artística de la región de Amazonas para el Perú y al mundo, decidieron así plasmar y realizar el Festival del Guarapo en Lima desde el 2002 hasta la fecha.

El 1er festival se realizó en la casa de la familia, el cual significó el punto de partida para seguir avanzando y creciendo cada día. Actualmente se cumplirá 16 años y se seguirá con el mismo entusiasmo y tesón de dar conocer a todos los peruanos y extranjeros el gran potencial cultural, social y artístico de la región de Amazonas.

Los miles de asistentes a este festival degustarán la bebida oficial del evento “El Guarapo” de cortesía, una bebida natural y orgánica heladita dará a tono para sofocar el intenso calor limeño en este mes del carnaval y también se podrá degustar platos típicos amazonenses como Humitas de Choclo, Tamales, Juanes de Yuca, Cecina de Res con Mote, Purtumote, Shipas mote, Tacacho con Cecina.

Los asistentes al Festival del Guarapo podrán disfrutar de una tarde familiar inolvidable con sus niños pues la comisión organizadora del evento montara todo un sistema de juegos inflables para que los infantes también disfruten su día domingo en lo suyo.

Por todo ello la diversión y el buen paladar estará garantizado para este domingo 18 de febrero en nuestra capital con calor, ritmo y sabor de la región de Amazonas para pasar momentos agradables en familia y amigos.

BONDADES DEL GUARAPO

La tradición popular dice que una de las bondades del guarapo es que esta bebida no deja resaca porque es un producto natural, sin químicos, la caña no se fumiga y de su riego se encarga la lluvia. Esta bebida es ideal para tomarla en cualquier ocasión, se puede tomar temperado o helado además una bebida no alcohólica o infusión que varía según la región.

Con el apoyo para su publicación o difusión de esta información artístico, cultural y social de la región Amazonas.

