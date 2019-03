Fernando Rospigliosi: “Vizcarra encabeza una lucha contra sus adversarios”

Fernando Rospigliosi fue el invitado central de ‘Rey con Barba y Tudela’. Su análisis de la coyuntura política apuntó a que la gestión del gobierno “está haciendo mucho daño. Por ejemplo la reforma política que prohíbe la reelección de congresistas. El Presidente está preparando su reelección. Van a hacer una interpretación de la Constitución. Vizcarra ha logrado concentrar mucho poder; tiene sometido al Congreso, cada vez tiene mayor control del Poder Judicial”.

“Yo no creo que encabece una lucha contra la corrupción. Está encabezando una lucha contra sus adversarios políticos, el ‘keikismo’ y el Apra. El Congreso fue su aliado hasta julio del año pasado; como su popularidad no venía bien se peleó con el Congreso, lo presionó. Se peleó igual que Fujimori, que terminó cerrando el parlamento, con la diferencia que Vizcarra no tiene un programa que ofrecer. Fujimori había logrado frenar la inflación y estaba recuperando la economía. Ahora el próximo adversario de Vizcarra podría ser Alan García, que genera mucha antipatía entre la gente”, comentó Rospigliosi.

Los aportes de campaña

Sobre las denuncias de los aportes a las campañas de los partidos políticos, el periodista dijo que “hay que ver el caso de Keiko Fujimori. Si se va a encarcelar a los que recibieron plata para su campaña, que se aplique a todos”.

“En este caso está complicado el Presidente Vizcarra, que fue jefe de campaña de PpK. Pero además está complicado en otros casos. Ha sido Gobernador Regional y hubo obras entregadas al ‘club de la construcción’, él ha estado asociado con ellos, ha sido constructor”, agregó Rospigliosi.

El ex Ministro del Interior dijo, el programa de Willax Televisión, que “hay un proceso de destrucción de la clase política. Lo que puede pasar el 2021, si no le funciona el tema de la reelección, es que estaríamos frente al surgimiento de un caudillo populista de izquierda o de derecha”.

Venezuela

Sobre la situación en Venezuela, Rospigliosi opinó que “Maduro se está sosteniendo por la represión; hay un desgaste evidente. Tiene a los cubanos, que conocen el tema represivo, y al ‘cartel de los soles’, que son estos militares, generales, que tienen unos soles dorados en el uniforme. Van a hacer lo que sea para mantener en el poder a Maduro, que no es más que un títere que ‘habla con un pajarito’. Es muy limitado”.

“Lo cierto es que no tienen a donde ir, salvo a Cuba. Es el país más corrupto. Yo creo que Estados Unidos no va a intervenir y a Rusia solo le interesa que le paguen las armas que le vendió”, concluyó Rospigliosi.

