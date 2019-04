Feria de novios una buena forma de economizar en el día más importante de tu vida

Aunque los novios tienen sus propios gustos, es importante que conozcan las tendencias que ayudarán a crear una boda de ensueño. En ese intento, las wedding planners señalan que hay un cambio hacia un matrimonio rústico con detalles vintage para las parejas que buscan transmitir un espíritu de libertad. Esa preferencia se inspira del amor por la naturaleza y la vida al aire libre. Se imponen los diseños ultra románticos, colores intensos.

Conoce más de cómo preparar tu matrimonio en la XIX FERIA DE NOVIOS que se realizará este domingo 28 de abril de 2 de la tarde a 9 de la noche. El ingreso es libre.

Se gasta cada vez más dinero en los matrimonios ya que por lo general en las parejas ambos trabajan y cada año se ofrecen más innovaciones, como por ejemplo en la “hora loca” que ahora son con robots, actos de magia, cabinas de fotos, drones, etc

El mayor gasto en la organización de un matrimonio se presenta en los servicios de catering (comida, tragos, torta, bocaditos) que puede llegar a representar el 50 por ciento del costo del evento, siendo difícil que se se prescinda de este servicio. Lo que ha motivado tal vez a que las empresas que se dedican a este negocio, hayan crecido exponencialmente, según los Registros Públicos, de 5,000 empresas de catering que hace poco habían, hoy hay registradas 117,000. Hay que tener en cuenta que estos servicios pueden llegar a obtener una rentabilidad del 500 por ciento.

En los NSE A/B el gasto de un matrimonio puede llegar a 69,000 dólares, siendo el gasto promedio 15,000 US. En el caso NSE C el gasto promedio oscila entre US 4,000 y US 5,000. Como se ve para el mercado de las bodas no hay desaceleración económica, este responde al hecho que los matrimonios se preparan por lo menos con un año de anticipación, y como es un compromiso asumido los vaivenes económicos no afectan la realización del evento.

Locación y decoración

Se tiende a los espacios al aire libre, si su recepción es en verano o media estación, pueden apostar por una gama de colores cálidos, o por unos tonos más intensos en invierno

En las mesas están de moda los platos de vidrio con borde en color oro o platos de madera (si se busca algo más campestre) combinado con cualquier tono. En cuanto a la decoración floral suspendida del techo en la parte central crea un ambiente fabuloso, el follaje se impone nuevamente y se incorporan a la temática vintage porque combina con tonos rosados o blancos, oscuros y taciturnos como los granates.

Otros elementos que complementan la tendencia vintage son los espejos, los aros con flores colgantes en tonos sombríos, las bombillas suspendidas, los espacios únicos que son las llamadas estaciones ideas como los bares deliciosos que permitirán que sus invitados se diviertan y rompan el hielo.

También pueden disponer troncos de madera, viejas puertas o unas escaleras en madera, letras gigantes con las iniciales de los novios o con palabras como “LOVE”. No olviden el libro de firmas de los asistentes para recordar este día tan especial.

Catering

Estos se han modernizado en los últimos años con nuevas propuestas para sorprender a todos porque suele ser uno de los detalles más comentados. Se puede escoger desde una cena en mesa o buffet.

Ahora van los finger food que con un toque gourmet se puede presentar como pequeños aperitivos con ingredientes de temporada y de calidad. Y si quieren algo igual de original, pongan un rincón de las cervezas con una decoración de tipo rústico donde colocar esas bebidas bien frías para que cada invitado se sirva.

Invitaciones

Son la primera impresión de lo que será su boda y las opciones son infinitas. Se deja de lado la tarjeta clásica para dar paso al el estilo retro con el empleo de acuarelas, papel reciclado y cordel. Además predominan las flores y detalles naturales. Los partes se completan con las confirmaciones por internet.

Y recuerda separar en tu agenda la XIX FERIA DE NOVIOS (domingo 28 de abril de 2 de la tarde a 9 de la noche, www.feriadenovios.com.pe).

