felicitan al Gobierno peruano por publicar el Manual de Advertencias

Connotados científicos, investigadores y profesionales de nutrición y salud pública de Norteamérica

Connotados científicos, investigadores y profesionales de las áreas de nutrición y salud pública de Norteamérica felicitaron al Gobierno peruano por publicar el Manual de Advertencias frontales en los paquetes de alimentos que contienen altos niveles de azúcar, de grasas saturadas y de sodio, como también aquellos que contienen grasas trans.

En una misiva dirigida a Palacio de Gobierno, firmada por cerca de 30 científicos e investigadores, afirman que la ciencia es clara en el rol de los alimentos y bebidas “chatarra” altos en energía, azúcar agregada, sodio y grasas saturadas, y sostienen que el “consumo en exceso de estos alimentos y bebidas no saludables es una de las causas principales de la obesidad y de las enfermedades relacionadas”.

A continuación, el texto completo de la carta dirigida al presidente de la República, Martín Vizcarra:

————————————————————————

19 de junio de 2018

FELICITAMOS AL GOBIERNO PERUANO POR LA PROMULGACIÓN DEL MANUAL DE ADVERTENCIAS FRONTALES DE ALIMENTOS PROCESADOS

Ing. Martín Vizcarra Cornejo Presidente de la República del Perú

CC: Mirian Maribel Morales Córdova Secretaria General del Despacho Presidencial

Los suscritos, científicos, investigadores y profesionales de las áreas de nutrición, obesidad y salud pública, la felicitamos por promulgar el manual de advertencias frontales en los paquetes de alimentos que contienen altos niveles de azúcar, de grasas saturadas y de sodio, como también aquellos que contienen grasas trans.

La ciencia es clara en el rol de los alimentos y bebidas “chatarra” altos en energía, azúcar agregada, sodio y grasas saturadas: el consumo en exceso de estos alimentos y bebidas no saludables es una de las causas principales de la obesidad y de las enfermedades relacionadas. Las etiquetas de advertencia frontales ayudarán a los consumidores a tomar decisiones de compra más saludables y reducir el consumo de azúcar, sodio y grasas saturadas.

La ingesta de azúcar en exceso aumenta el riesgo de diabetes, daño al hígado y al riñón, enfermedad cardíaca y algunos cánceres. La ingesta de sodio en exceso se asocia con la mayor presión arterial y un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, ataques al corazón y mortalidad por todas las causas. Las grasas saturadas están vinculadas con enfermedades cardiovasculares y algunos cánceres. Además, las etiquetas de advertencia frontales proveen a los clientes guías claras para tomar decisiones importantes y de impacto al seleccionar alimentos más sanos a través del uso de formatos, colores e íconos simples.

Estas etiquetas de advertencia se vinculan a la menor elección de bebidas azucaradas, a la reformulación para mejorar la salubridad de muchos alimentos procesados empacados y menores percepciones de su salubridad. La explosión de opciones de alimentos en décadas recientes en las categorías de alimentos ultra procesados y la cantidad de opciones en las tiendas dificultan y confunden a los consumidores para que elijan alimentos saludables. Para aumentar la confusión, los productos no saludables pueden presentar información engañosa de nutrición y de salud en sus paquetes.

Las etiquetas de advertencia frontales ayudarán a que los consumidores cambien hacia un comportamiento de consumo de alimentos saludables. Una vez más, felicitamos a su gobierno por ser un líder en la Región de las Américas y por optar por un sistema de etiquetas de advertencia frontales que beneficia al consumidor.

Celebramos el fuerte criterio nutricional y alentamos al gobierno a que implemente este esquema de etiquetas de advertencia frontales en dos fases con umbrales más firmes de nutrientes en la segunda fase para así lograr el impacto total de la medida. Confiamos ver el impacto de esta ley en el suministro de alimentos de Perú y su impacto positivo en la alimentación y salud de la población.

Firmado por:

Barry M. Popkin, PhD

W. R. Kenan, Jr. Distinguished Professor of Nutrition

University of North Carolina at Chapel Hill

popkin@unc.edu

Frank Chaloupka

Research Professor of Economics

Director, Health Policy Center

University of Illinois at Chicago

fjc@uic.edu

Carlos A. Monteiro, MD, PhD

Professor of Nutrition and Public Health

Department of Nutrition, School of Public Health

University of São Paulo

carlosam@usp.br

Ricardo Uauy, MD, PhD

Professor and Former Director INTA

University of Chile

Ricardo.Uauy@lshtm.ac.uk

Juan Rivera Dommarco, PhD

Director

Centro de Investigacion en Nutricion y Salud

Instituto Nacional de Salud Pública Mexico

jrivera@insp.mx

Karen Hofman, MB BCh, FAAP

Director, Priority Cost Effective Lessons for Systems Strengthening

Professor, School of Public Health

University of the Witwatersrand

Karen.Hofman@wits.ac.za

Walter Willett, MD, DrPH

Professor of Nutrition and Epidemiology

Harvard T.H. Chan School of Public Health

wwillett@hsph.harvard.edu

Dr. Tim Lobstein

Director of Policy

World Obesity Federation London

tlobstein@worldobesity.org

Susan Jebb, PhD OBE

Professor of Diet and Population Health

Nuffield Department of Primary Care Health Sciences

University of Oxford

susan.jebb@phc.ox.ac.uk

Professor Corinna Hawkes, PhD

Centre for Food Policy

City University of London

Corinna.Hawkes@city.ac.uk

Professor Tim Lang, PhD

FFPH Centre for Food Policy

City University of London

t.lang@city.ac.uk

Mike Rayner BA, DPhil

Professor of Population Health

Nuffield Department of Population Health

University of Oxford

mike.rayner@dph.ox.ac.uk

Frank Hu, MD, PhD

Professor of Nutrition and Epidemiology

Harvard T.H. Chan School of Public Health

frank.hu@channing.harvard.edu

Carlos A. Camargo, MD DrPH

Professor of Emergency Medicine & Medicine

Harvard Medical School, Prof. of Epidemiology

Harvard T.H. Chan School of Public Health

Conn Chair in Emergency Medicine

Massachusetts General Hospital

ccamargo@partners.org

Lawrence J. Appel, MD, MPH

Professor of Medicine, Epidemiology, and International Health (Human Nutrition)

Director, Welch Center for Prevention,Epidemiology, and Clinical Research

Johns Hopkins Medical Institutions

lappel@jhmi.edu

Marion Nestle

Professor of Nutrition, Food Studies, and Public Health

New York University

marion.nestle@nyu.edu

Dr. Carlos A. Aguilar Salinas

Investigador en Ciencias Médicas F

Instituto Nacional de Ciencias Medicas y Nutrición

Coordinador del Comité de Investigación

Coordinador del Programa de Maestría y

Doctorado en Ciencias Médicas de la UNAM en el INNSZ

caguilarsalinas@yahoo.com

John D Potter MD PhD

Member and Senior Advisor

Division of Public Health Sciences

Fred Hutchinson Cancer Research Center

Professor Emeritus of Epidemiology

University of Washington

jpotter@fredhutch.org

Michael I Goran, PhD

Director, Childhood Obesity Research Center

Co-Director USC Diabetes and Obesity Research Institute

Professor of Preventive Medicine; Physiology & Biophysics; and Pediatrics

The Dr Robert C & Veronica Atkins Chair in Childhood Obesity & Diabetes

USC Keck School of Medicine

goran@usc.edu

David L. Katz, MD, MPH

President, American College of Lifestyle Medicine

Founder, True Health Initiative

Associate Professor of Public Health

Yale University School of Medicine

david.katz@yale.edu

Jennifer L. Harris, PhD, MBA

Director of Marketing Initiatives

Rudd Center for Food Policy & Obesity

Associate Professor

Allied Health Sciences

University of Connecticut

Jennifer.harris@uconn.edu

Shiriki Kumanyika

Professor Emerita of Epidemiology

University of Pennsylvania Perelman School of Medicine

skumanyi@mail.med.upenn.edu

Mary Story

Professor

Community & Family Medicine and Global Health

Duke Global Health Institute

mary.story@duke.edu

Kelly Brownell, PhD

Dean of the Sanford School of Public Policy

Robert L. Flowers Professor of Public Policy

Professor of Psychology and Neuroscience

Professor in the Sanford School of Public Policy

Duke University

kelly.brownell@duke.edu

Simon Capewell MD DSc

Vice President

UK Faculty of Public Health

Professor of Clinical Epidemiology

University of Liverpool, UK

capewell@liverpool.ac.uk

Boyd Swinburn MD

Professor of Population Nutrition and Global Health, University of Auckland

New Zealand; Alfred Deakin Professor, Global Obesity Centre (GLOBE) Deakin University, Australia;

CoChair World Obesity, Policy and Prevention Section

boyd.swinburn@auckland.ac.nz

Oliver Mytton

UKCRC Centre for Diet and Activity Research (CEDAR)

Department of MRC Epidemiology

University of Cambridge School of Clinical Medicine

Box 285 Institute of Metabolic Science

Cambridge Biomedical Campus

Cambridge, CB2 0QQ

Telephone 01223 769152

otm21@medschl.cam.ac.uk

David Hammond PhD

Professor and CIHR Chair in Applied Public Health

School of Public Health

University of Waterloo, Canada

dhammond@uwaterloo.ca

Jean-Pierre Després

Director of Cardiology Research,

Québec City Heart and Lung Institute Research Centre

Professor, Department of Kinesiology,

Faculty of Medicine,

Université Laval

Jean-Pierre.Despres@criucpq.ulaval.ca

Me gusta: Me gusta Cargando...