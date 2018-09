Fecha de estreno de la segunda temporada ‘The Handmaid’s Tale

Paramount Channel anuncia La serie, que fue nominada en 20 categorías de los premios Emmy, estrena el domingo 2 de septiembre a las 8:00 p.m. exclusivamente por Paramount Channel

Paramount Channel anuncia el estreno de la segunda temporada de la aclamada serie “The Handmaid’s Tale” (El Cuento de la Criada), que lanza exclusivamente por el canal de entretenimiento a partir del domingo 2 de septiembre a las 8:00 p.m. La misma fue recientemente nominada en 20 categorías de los premios Emmy 2018, incluyendo Mejor Drama, Mejor Actriz de Drama y Mejor Actor de Reparto en Drama, entre muchas más.

Dentro de los grandes acontecimientos, la segunda temporada cuenta con 13 episodios que prometen aclarar dudas fundamentales sobre como era Gilead antes de que el régimen totalitario entrara en vigor. Siguiendo el final dramático de la primera temporada, las criadas sufrirán las consecuencias por haber mostrado resistencia. Pero para los que se imaginan que los días de oposición contra el gobierno se acabaron, por lo contrario, la lucha de ellas va a ganar aún más fuerza luego de un atentado terrorista contra los líderes de país.

Dedicado a ofrecer contenido de alta calidad, Paramount Channel ofrece un amplio portafolio de títulos clásicos y contemporáneos de diferentes géneros, que homenajean a grandes actores y cineastas globalmente reconicodos, así como premiadas y aclamadas series como The Handmaid’s Tale, House of Cards y Orange is the New Black.

Me gusta: Me gusta Cargando...