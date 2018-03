Facturación por venta de lotes industriales aumentaría durante el 2018

-Mejor expectativa en el sector. El Centro Industrial La Chutana proyecta alcanzar entre US$12 y US$15 millones en ventas.

La colocación de lotes industriales en Lima, en distritos como Chilca y Pucusana, experimenta un crecimiento considerable debido a la gran demanda en el sector, impulsada por un precio competitivo con un promedio de US$100.00 por metro cuadrado que se mantendrá durante el 2018.

Según explicó Roberto Mayser, director ejecutivo del Centro Industrial La Chutana, gracias a esta demanda estiman facturar entre US$12 y US$15 millones a finales de año. El ejecutivo mencionó que a finales de 2017 ya contaban con clientes interesados evaluando ubicaciones entre 4 y 6 has de terreno para el 2018, adicionales a los negocios que se pudieran concretar durante el año, por lo que estiman superar ampliamente las 12 has vendidas el año anterior.

“Este primer semestre será más dinámico para nosotros. Desde julio del año pasado los indicadores macroeconómicos empezaron a mejorar, por lo cual el 2018 se presenta con una mejor expectativa para el sector industrial”, agregó Mayser.

Cabe destacar que, con un 58% de ocupación en el Centro Industrial La Chutana, las ventas generadas a la fecha ya cubrieron el periodo de recuperación de la inversión, por lo que se estima alcanzar la venta total de lotes hacia finales de 2023.

NUEVOS PROYECTOS

En cuanto a los planes de la empresa, los representantes del Centro Industrial La Chutana fijaron su atención en provincias para el desarrollo de nuevos proyectos industriales en ciudades como Piura, Arequipa o Trujillo. Los modelos de estos centros industriales serían más pequeños, entre 10 y 15 has, con inversiones que estarían entre los US$ 5 y US$ 10 millones.

El Centro Industrial La Chutana cuenta con una ubicación estratégica en el kilómetro 60 de la Panamericana Sur, con más de 150 lotes en un área de 525 hectáreas de terreno. Aquí las empresas operan dentro de un clúster industrial que permite actuar bajo una economía de escala.

