Exportadores de Pisco afinan estrategias para llegar a más mercados

Nuestra “Bebida de bander” se despachó por US$ 369 a Rusia.

La menor demanda de Chile y EE.UU., los dos principales destinos de pisco, incidieron en la caída de los despachos de nuestra ‘bebida de bandera’ al exterior, que sumó entre enero y septiembre US$ 4 millones 835 mil, lo que representó una caída de 27.1% respecto al mismo periodo del año pasado, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

El presidente del Comité de Pisco de ADEX, William Urbina, refirió que en Chile se está observando un mayor consumo de su aguardiente y que adicionalmente sus productores y exportadores están trabajando para mejorar su calidad, que incluye un doble destilado, a fin de refinar su sabor para hacerlo más agradable a los consumidores.

“En EE.UU. hay aún remanentes de pisco en los puntos de venta, por lo que la demanda en septiembre pasado fue menor respecto a meses anteriores, sin embargo, creemos que las cifras a octubre y noviembre mejorarán a raíz de la demanda por fiestas de fin de año”, refirió.

Indicó que los productores y exportadores peruanos afinarán sus estrategias para llegar a más mercados y penetrar los ya existentes. “Las cifras a septiembre las podemos mejorar y confiamos terminar el año en azul”, refirió.

Algunas de las estrategias son un mayor acercamiento a las OCEX para identificar compradores, participación en ferias y concursos internacionales para posicionar nuestro destilado de tal manera que tenga la popularidad de otras bebidas como el tequila, ron, vodka, champagne o whisky.

Urbina detalló que entre enero y septiembre EE.UU. y Chile concentraron de forma conjunta el 59% del total de las exportaciones de pisco. Mientras el primero cayó en 20.2%, el segundo lo hizo en 50.5%.

Otros destinos fueron España (US$ 450 mil 183), Alemania (US$ 164 mil 684) y Reino Unido (US$ 147 mil 821). Les siguieron Colombia, Francia, Países Bajos, Argentina, Ecuador e Italia.

“Un nuevo mercado al que está llegando nuestro pisco es Rusia al que por el momento exportamos por US$ 369. Es un monto pequeño, pero que esperamos incrementar en el corto plazo. Agradecemos el apoyo de la OCEX Moscu que realizó un trabajo interesante con bartenders de las principales ciudades acerca de los usos del pisco en la coctelería”, comentó.

ADEX indicó que si bien los montos son pequeños, en el ranking resaltan por su tasa de crecimiento Taiwán (2,541.9%), Italia (629.7%), Paraguay (553.5%), Corea del Sur (322.8%) y Canadá (126.9%).

Algunos nuevos destinos respecto al periodo enero-septiembre del año pasado son Tailandia, Bulgaria, Nueva Zelanda y Zambia. Otros a los que se dejó de exportar son Israel, India, Uruguay, Venezuela y Nicaragua.

