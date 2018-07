Exportadores industriales logran negocios por US$ 103 millones en Industria Perú 2018

Las delegaciones de Chile y Bolivia fueron las que realizaron las mayores negocios.

Destacó la línea de proveedores a la minería, así como el equipamiento y material médico.

Los empresarios peruanos del sector de manufacturas diversas que participaron en la rueda de negocios Industria Perú 2018 generaron compromisos comerciales por US$ 103 millones para los siguientes doce meses, informó la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ.

Esta cifra supera en US$ 13 millones el monto calculado para esta actividad. La delegación que realizó más demandas fue la de Chile, que tuvo 19 compradores y generó compromisos comerciales por US$ 24.6 millones. También destacó la representación de Bolivia con 34 importadores, que proyectaron negocios por US$ 16.3 millones.

En general, la línea que generó más negocios fue la de proveedores a la minería con US$ 43.4 millones. De otro lado, la nueva línea que destacó fue la de material médico, con US$ 16.6 millones.

A nivel de productos, los más solicitados fueron los forros de molinos, las chancadoras giratorias, las quijadas de martillos (proveedores a la minería). Además, en construcción destacaron el acero como material de sostenimiento y refuerzo.

Los nuevos productos que destacaron fueron indumentaria de seguridad e higiene para el sector industrial y hospitalario (guantes, gorras, botas, mandiles) de la línea de equipamiento, material médico y farmacéutico, así como aceites esenciales y resinas de cosmética e ingredientes naturales.

Industria Perú 2018 se realizó en Lima el 5 de julio y es considerada la principal herramienta de promoción comercial del sector. Esta edición contó con la participación de 160 compradores de Latinoamérica y Europa, y 170 exportadores de diferentes regiones del país.

La rueda de negocios fue organizada por PROMPERÚ y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo con el apoyo de la Asociación de Exportadores (ADEX), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

CIFRAS

Las exportaciones de manufacturas diversas en los primeros cinco meses del año vienen mostrando un crecimiento de 12.8%, llegando a los US$ 1,043.2 millones. Las líneas que más se incrementaron fueron: equipamiento para la industria alimentaria (21.5%), envases y embalajes (21.3%), dispositivos médicos (21.2%), ingredientes naturales (18.7%), proveedores a la minería (16.2%), línea eléctrica (12.1%) y materiales y acabados para la construcción (10.8%).

Los principales mercados de destino de sector fueron Estados Unidos, Colombia, Bolivia y Chile, seguido de Ecuador, México, Brasil, China, Alemania y Panamá.

