Exportaciones peruanas crecen 25,6% en primeros cuatro meses del 2017

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, destacó hoy que las exportaciones peruanas crecieron 25,6% entre enero y abril del 2017, en comparación al mismo periodo del año anterior, alcanzando los US$ 12 932,7 millones.

Así reveló que este resultado se explica por las mayores exportaciones tradicionales (+34,9%) y no tradicionales (+5,4%).

Exportaciones no tradicionales

El incremento del sector tradicional se realizó debido al mayor dinamismo de las exportaciones de Petróleo y gas natural (+127,9%), Harina de pescado (53,1%) y Productos mineros (27,2%).

De otro lado, y al referirse a las exportaciones no tradicionales sostuvo que las perspectivas para este año son positivas.

“Las exportaciones no tradicionales continúan con su tendencia creciente –iniciada a mediados del año 2016– al totalizar US$ 3 438,2 millones. Esta vez aumenta no sólo el sector Agropecuario (+4,2%), en particular por las uvas (+22,0%) y paltas (+9,3%); sino también por el aporte del sector Pesquero (+42,7%), por la pota congelada y en conserva (+128%); y el buen desempeño del sector Sidero-metalúrgico (+20,4%) por el zinc en bruto sin alear (+53,3%) y barras de hierro (+41,4%)”, comentó.

Es importante mencionar que entre enero y abril los principales destinos del sector no tradicional fueron Estados Unidos (27%), Unión Europea (22%), Comunidad Andina (17%) y Chile (6%). “Estos socios comerciales concentran más del 72,4% de nuestras exportaciones no tradicionales”, señaló el titular del Mincetur.

Sector no tradicional: mercados y productos más dinámicos

El ministro Ferreyros señaló que los principales destinos y productos más dinámicos de exportación no tradicionales fueron la Comunidad Andina (CAN) por la mayor demanda de alimentos balanceados (US$ 52,3 millones), alambre de cobre refinado (US$ 49,5 millones) y filetes congelados (US$ 9,7 millones); Corea del Sur por los mayores envíos de pota en conserva (US$ 21,1 millones), nueces del brasil (US$ 4,9 millones) y cacao en grano (US$ 3,4 millones); China por la pota en conserva (US$ 25,7 millones) y pelo fino (US$ 12,8 millones); y EE.UU. por las uvas frescas (US$ 86,5 millones), vidrios templados (US$ 22,3 millones) y colas de langostinos (US$ 32,4 millones).

Promoción comercial

El titular del Mincetur resaltó que el Perú viene realizando un intenso programa de promoción comercial en el exterior conjuntamente con Promperú y las Oficinas Comerciales para abrir más mercados y consolidar nuestra oferta exportable.

“Iniciamos en breve negociaciones con la India para llegar a un Tratado de Libre Comercio (TLC) y tenemos tratativas con Australia e Indonesia para próximamente iniciar negociaciones”, finalizó el ministro Ferreyros.

Me gusta: Me gusta Cargando...