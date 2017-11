Exportaciones no tradicionales crecieron 9,7% en primeros nueve meses

Envíos peruanos se incrementaron en 25% entre enero y setiembre del 2017 y acumulan quince meses de crecimiento consecutivo.

En alza. El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, anunció hoy que las exportaciones no tradicionales crecieron +9,7% entre enero y setiembre del 2017, evidenciando de esta manera el buen momento por el que atraviesa este sector.

Precisó que esta cifra es resultado del impulso de las exportaciones pesqueras (+33%), sidero-metalúrgicas (+15%) y de la agroindustria (8%). Por su parte, el rubro textil continúa con su recuperación al acumular 5% en el periodo enero-setiembre (creció 12% en julio; 8% en agosto y 24% en setiembre), logrando así revertir la caída de inicios de año.

“De mantenerse esta tendencia positiva hacia fin de año, las exportaciones no tradicionales aumentarán más del 12% y superaríamos los US$ 11 mil millones, haciéndonos mirar el 2018 con optimismo”, señaló. En ese sentido, manifestó que el Mincetur continuará trabajando en abrir mercados y promocionar más nuestros productos en el exterior.

El titular del Mincetur destacó, también, la evolución que vienen reportando las exportaciones tradicionales. Sostuvo que entre enero y setiembre del 2017 este sector creció + 31,5%, cifra obtenida gracias al dinamismo del sector minero (+27,4%), harina de pescado (64,5%) y derivados de petróleo (+65,4%)

EXPORTACIONES TOTALES

El ministro Ferreyros resaltó que estos resultados han hecho posible que las exportaciones peruanas totalizaran US$ 31 717 millones entre enero y setiembre del 2017, registrándose un aumento del 25% respecto a dicho periodo del año pasado.

Esto muestra un crecimiento sostenido en los últimos 15 meses, desde julio del año 2016, lo que contribuye a fortalecer nuestras cuentas externas,

“En los primeros meses del 2017, las exportaciones nacionales aumentaron 25%, previéndose hacia fin de año alcanzar los US$ 45 mil millones. Este valor está muy cerca del record registrado en 2012 (US$ 46 400 millones)”, indicó Ferreyros.

Es importante mencionar que el aumento de las exportaciones peruanas (25%) viene siendo impulsado por las mayores compras de los países asiáticos. Entre enero y setiembre de 2017, los envíos a estos mercados aumentaron 53%, destacando el aumento de las exportaciones a Japón (57.4%), Corea del Sur (52%) y China (48%). De esta manera, Asia se consolida como el primer destino de nuestras exportaciones.

IMPORTANTE

Entre enero y setiembre del 2017, los destinos más dinámicos para los envíos no tradicionales fueron: Estados Unidos por la mayor demanda de paltas (+US$ 89,2 millones), uvas (+US$ 32,2 millones) y vidrio (+US$ 26,4 millones); China por los mayores envíos de pota en conserva (+US$ 46,9 millones) y pelo fino de alpaca (+US$ 25 millones); Unión Europea por paltas (+US$ 67,1 millones) y mangos (+US$ 7 millones); Comunidad Andina (CAN) por la mayor demanda de alimentos balanceados (+US$ 47,1 millones) y alambre de cobre (+US$ 26,5 millones). Estos mercados concentran el 69% de las exportaciones no tradicionales.

El comercio exterior peruano ha seguido creciendo en setiembre (17,1%) debido principalmente al impulso de las exportaciones (30,5%). Las importaciones tuvieron en dicho mes un crecimiento modesto (4%). De esta manera, entre enero y setiembre de 2017, el comercio exterior superó los US$ 60 000 millones, creciendo 16,7% respecto a 2016.

Me gusta: Me gusta Cargando...