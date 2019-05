Exportaciones del Perú a los Estados Unidos

Los envíos no tradicionales a EE.UU. superaron los US$917,5 millones mientras el valor exportado a China fue de US$161 millones.

“Ello revela que dicha situación entre estos países brinda, por el contrario, una oportunidad para que el Perú pueda colocar sus productos en los mercados norteamericano y chino”, señaló Carlos Posada, director ejecutivo del Idexcam.

ENVÍOS A ESTADOS UNIDOS

Si se analiza por subsectores, se observa que en el periodo de estudio, las exportaciones de agro no tradicional hacia Estados Unidos registraron una expansión del 12,67% por un valor de US$475,3 millones. Entre los productos que más destacan en su crecimiento figuran las uvas frescas que alcanzaron los US$ 163 millones, 20% más que el mismo trimestre del año 2018; le siguen arándanos frescos con montos valorizados en US$ 59 millones, lo que representa un crecimiento de 90% respecto al mismo periodo del año anterior.

Asimismo, reportan un resultado positivo las exportaciones del sector textil, cuyas confecciones crecieron 10,16% con despachos valorizados por US$ 182,5 millones. Aquí los t-shirts de algodón para hombres o mujeres alcanzaron montos por US$ 35 millones, lo que revela un crecimiento de 5%. Así también las camisas de punto de algodón con valores por US$ 13 Millones, 65% más que en el periodo anterior).

Este dinamismo también se refleja en el subsector minería no metálica que registra un avance de 5,1% y un valor exportado de US$ 52 millones.

DESPACHOS A CHINA

En el caso de las exportaciones no tradicionales con China se observa un importante crecimiento específicamente en la pesca no tradicional, la cual creció 359% en comparación al primer trimestre del año 2018, con montos valorizados por US$86 millones. Entre los productos que más destacaron durante el primer trimestre figuran jibias y calamares, los que alcanzaron los US$ 69 millones reportando un crecimiento del 396%; le siguen los langostinos con un valor exportado de US$ 7 millones.

Respecto al agro no tradicional, los envíos a China crecieron un 25% respecto al mismo periodo del año anterior y sumaron US$ 45 millones. Aquí destacan uvas frescas con envíos por US$ 31 millones y un crecimiento del 43 %, le siguen los arándanos por US$ 3 millones y una expansión del 150% respecto del mismo periodo del año 2018.