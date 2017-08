Exportaciones Cerraron primer semestre con un crecimiento de 27.8%

Como se había estimado hace unos meses, las exportaciones peruanas están en un proceso de consolidar su recuperación. En el primer semestre del año sumaron US$ 20,101 millones 283 mil, lo que representó un crecimiento de 27.8% por los mayores envíos de minerales, harina de pescado y gas natural, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

“A la luz del desempeño mostrado por las exportaciones en el primer semestre del año se puede afirmar que las perspectivas del sector han mejorado sustancialmente y que, en términos globales, hemos entrado al ritmo de crecimiento que se necesita para cumplir con la meta de duplicar las exportaciones en el 2021”, manifestó el presidente del gremio, Juan Varilias Velásquez.

Añadió que la industria exportadora, en líneas generales, ya parece haber tocado fondo, pero todavía está convaleciente. “Se observa un trabajo significativo de los exportadores por diversificar mercados y productos. Si bien es una tarea de largo plazo, ya se observan los primero frutos en términos de un freno de la caída de las exportaciones y un inicio de recuperación”, resaltó.

Varilias expresó que todavía hay mucho por hacer en materia de desregulaciones y, sobre todo, de reducción de costos logísticos, pero sin duda, hace falta fortalecer los procesos de capacitación e innovación para la mejora de la productividad. Esta última, enfatizó, es pieza clave para la mejora de la competitividad y para afianzar las estrategias de diversificación.

Recuperación minera

Los despachos primarios ascendieron a US$ 14 mil 752 millones, experimentando un crecimiento de 36.3% y representando el 73.3% del total. El subsector con mejor comportamiento fue la minería al sumar US$ 11 mil 847 millones (29.1%), seguido del petróleo y gas natural (US$ 1,571 millones).

Valor agregado

Los envíos no tradicionales alcanzaron los US$ 5 mil 349 millones (crecimiento de 9.1% entre enero y junio y 14.9% en junio). El sub sector más importante fue la agroindustria que creció 10% y sus productos más destacados las paltas (38%) uvas frescas (21.6%), mangos (8.22%) y los espárragos (-14%).

Otros subsector importante es la siderurgia (US$ 546 millones 819 mil), que logró un alza de 17.6%. Sus partidas más importantes son el cinc sin alear y el alambre de cobre refinado. La metalmecánica, otro rubro manufacturero, cerró con un incremento de 1.8%, los textiles (US$ 185 millones 658 mil), crecieron 4%.

En rojo

ADEX detalló que caso contrario se observó en las confecciones (US$ 399 millones 979 mil) que tuvo una ligera contracción de -1.9%. Su principal destino, EE.UU. cayó en -3.8%. El subsector químico (US$ 641 millones 950), se contrajo en -4%.

