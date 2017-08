Exportaciones cerrarían con incremento de 15.2% este año

-Gremio considera factible duplicar exportaciones al 2021 si se mantiene esa tasa de crecimiento.

-Autoridades deben tener presente que la salud del sector no es la misma que en años anteriores, por lo que es necesario continuar con políticas de fortalecimiento competitivo y de promoción.

Luego de conocerse las cifras a junio, el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales -CIEN- de la Asociación de Exportadores (ADEX), ajustó la proyección de las exportaciones para este año, las cuales cerrarían con un crecimiento de 15.2%, principalmente por un mejor desempeño de nuestra oferta tradicional y la consolidación de la recuperación de algunos sectores no tradicionales.

Según sus estimaciones, los despachos primarios sumarían poco más de US$ 30 mil 255 millones, lo que representaría un incremento de 18.7%, por su parte, las no tradicionales (US$ 11 mil 585 millones), presentarían un alza de 7.1%. Esta tasa está por debajo de la registrada en años anteriores (29% en el 2011 y 23% en el 2014).

Duplicar despachos

Al respecto, el Director del CIEN-ADEX, Carlos González Mendoza, refirió que si se mantiene el 15% de crecimiento en los próximos años, es factible que las exportaciones se dupliquen al 2021, año del Bicentenario de nuestra independencia. “En la primera mitad del año, los envíos acumularon un crecimiento de 27.8%, tasa que superó las expectativas que teníamos al inicio del año”, indicó.

Sin embargo, consideró que para la proyección de la segunda mitad del año hay que considerar varios aspectos como el incremento de los precios de los minerales y el petróleo, así como el efecto de la mayor extracción de productos pesqueros que se observó desde fines del año pasado y cuyo efecto estadístico se irá diluyendo con el paso de los meses.

Políticas de fortalecimiento

González Mendoza precisó que un tema que las autoridades deben tener presente es que la salud de los sectores exportadores no es la misma que en años anteriores y que, por lo tanto, es necesario continuar con políticas de fortalecimiento competitivo y de promoción del sector.

“Por ejemplo, la agroindustria tenía una expectativa inicial de crecimiento de 15%, pero, los efectos de El Niño Costero incidirían en un menor ritmo de crecimiento (10.4%). En ese sentido, la reconstrucción de las carreteras y la recuperación de plantaciones afectadas por los fenómenos naturales son clave para garantizar un mejor desempeño del sector”, comentó.

Sobre las exportaciones pesqueras, dijo que las cifras a junio sorprenden con el sostenimiento de una alta tasa de crecimiento, gracias a los altos niveles de extracción a fines del año pasado, que en un primer momento se pensó que incidirían positivamente en los 3 o 4 primeros meses, pero se observa que el comportamiento positivo se prolongó a todo el semestre, asegurando un mejor resultado al cierre del año.

Industria convaleciente

El Director del CIEN-ADEX precisó que la industria exportadora en general ya parece haber tocado fondo, pero todavía está convaleciente. “El trabajo de diversificar mercados y productos está rindiendo sus frutos en términos de un freno de la caída de las exportaciones y un inicio de recuperación”, añadió.

Expresó que aún hay mucho por hacer en materia de desregulaciones y, sobre todo, de reducción de costos logísticos, así como en capacitación e innovación para la mejora de la productividad. Esta última es pieza clave para la mejora de la competitividad y para afianzar las estrategias de diversificación.

