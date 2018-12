Exjefe del Estado confirma tener “informantes” dentro del equipo anticorrupción

El expresidente de la República, Alan García, afirmó que asistirá a todas las citaciones fiscales, pues no tiene ningún temor, pero pidió que no se dicten medidas coercitivas en su contra, como una prisión preliminar o preventiva.

“(…) repito a todos: he venido 48 veces a todas las citaciones, no tengo ningún temor en ir a la 49, pero que no se suspenda y no se cambie a medidas coercitivas”, manifestó en declaraciones a la prensa tras votar en el distrito de Miraflores.

“Yo no eludo a la justicia, lo que impido es una injusticia en contra mía”, añadió al reiterar que decidió refugiarse en la residencia del embajador de Uruguay en Lima para pedir asilo tras ser informado de un inminente pedido de prisión preventiva en su contra.

“Tenemos informantes dentro del equipo anticorrupción, somos buenos periodistas también, mejor es prevenir que lamentar”, añadió.

Según García, investigado entre otros temas por cobrar US$ 1000,000 del Fondo 2 de la empresa Odebrecht por una conferencia dictada en Brasil, la posibilidad de asilarse en una embajada, tras la negativa de Uruguay, es un “capítulo totalmente cerrado” para él.

Indicó que nadie ha afirmado haberle pagado una coima, y lamentó que el exviceministro de Comunicaciones de su segundo gobierno, Jorge Cuba, haya ensuciado el proyecto del Metro de Lima al cobrar un soborno de ocho millones de dólares.

Referéndum

Respecto al referéndum, opinó que tiene un lado positivo y otro político y peligroso, pues puede consolidar las ansias de poder de algunas personas.

“Espero que no sea el caso”, comentó.

A juicio del líder aprista, en cuyo primer gobierno las tasas de desempleo e inflación fueron notoriamente altas en la región, lo importante es definir los pasos siguientes después del referéndum, como solucionar el problema de seguridad ciudadana, el desempleo y el alto costo de algunas medicinas.

Indicó que, tras la consulta popular, será necesario concertar programas a favor de la seguridad y el empleo, y expresó su preocupación por la posibilidad de un recorte de derechos laborales.

Para superar el problema del empleo, García propuso convocar al pueblo para ejecutar obras pequeñas, dar mantenimiento a toda la red de irrigación del país, e impulsar las obras por impuestos.

“Creo que este tipo de proyectos pondrían en marcha al país y lo ayudarían a crecer más de lo que está haciendo”, indicó.

(Fuente: Andina)

