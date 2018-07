Exhortan a las autoridades locales a sumarse a la lucha frontal contra la anemia

Titular del Minsa dio inicio a la Tercera Jornada Nacional contra la Anemia en el Centro de Salud Materno Infantil Santa Luzmila II de Comas.

Dejando en claro que la lucha frontal contra la anemia no solo es un compromiso del gobierno central, sino que exige también la participación de los municipios y de la ciudadanía en general, la ministra de Salud, Silvia Pessah, exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y a la población a sumarse a esta cruzada nacional para reducir la prevalencia de esta enfermedad que afecta a los niños menores de 3 años.

“El trabajo coordinado entre el gobierno central y los gobiernos municipales es fundamental para lograr el objetivo. Si hacemos seguimiento con participación social y comunicacional, vamos a obtener los resultados que esperamos”, dijo.

Durante su participación en el lanzamiento de la “III Jornada Nacional contra la Anemia” que se realizó en el Centro de Salud Materno Infantil Santa Luzmila II de Comas, la ministra Silvia Pessah enfatizó que la lucha contra esta enfermedad se ha asumido como como una cruzada nacional y es por ello que el Ejecutivo y las autoridades locales trabajan bajo la misma lógica.

Añadió que, tras las dos jornadas nacionales anteriores, hay una mejor aceptación de las gotas y jarabes de hierro en los niños. Además, enfatizó que hay mayor participación de la población en la elaboración de diferentes platos a base de alimentos de origen animal ricos en hierro.

“Esta es la tercera vez que nos juntamos como país para dar respuesta a un tema sensible que nos afecta a todos. Y me da mucha alegría ver no solo a las mamás preocupadas por la salud de sus hijos e hijas, sino también a los papás y a los abuelitos. El crecimiento de nuestros niños es lo más importante y valioso que tenemos”, manifestó.

En el establecimiento salud de Comas, la titular del Minsa recorrió los ambientes en donde se brindan los servicios de tamizaje y entrega de hierro en gotas y jarabe a niños con anemia, micronutrientes para prevenir esta enfermedad en menores de 4 a 5 años, así como también tabletas de hierro y ácido fólico a mujeres adolescentes y gestantes, Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED), orientación nutricional, demostración y degustación de platos ricos en hierro y vacunas.

A nivel nacional

La viceministra de Salud Pública, María del Carmen Calle Dávila y el viceministro de Aseguramiento y Prestación de Salud, Diego Venegas Ojeda participaron también en esta actividad que se desarrolló en otros puntos de la capital y en seis regiones del país.

Desde la ciudad de Huacho, en la provincia de Huaura, la viceministra Calle Dávila animó al personal de salud a reforzar el tamizaje de la anemia a los niños desde los seis meses de edad. Por su parte, el viceministro Venegas Ojeda, quien visitó el Centro Materno Infantil Tahuantinsuyo Bajo, felicitó a las madres de familia que se preocupan por la salud de sus hijos.

La “III Jornada Nacional contra la Anemia” tiene como finalidad fortalecer el acceso de los niños menores de 5 años, mujeres adolescentes y gestantes a los servicios de prevención y tratamiento de la anemia. Esta actividad continuará hasta el próximo domingo 5 de agosto en los más de 8 mil establecimientos de salud de todo el país.

