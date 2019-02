Exdirectivo de Odebrecht afirmó no conocer a Humala, según Pedraza

Abogado de expresidente señala que no hay testigos que impliquen a sus patrocinados

Wilfredo Pedraza, abogado del exmandatario Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia, señaló que el exejecutivo de Odebrecht Sergio Nogueira Panicali descartó conocer a sus patrocinados ni tener información sobre el envío de dinero para la campaña del Partido Nacionalista el 2011.

“Fue una declaración breve, dijo que no conocía al expresidente Humala ni a su esposa; dijo que no conocía qué era OH ni referencia a la llamada planilla italiana, y que no tuvo conocimiento de algún envío de dinero para la campaña del 2011”, expresó desde Curitiba donde se desarrollan los interrogatorios a exejecutivos de Odebrecht.

Sergio Nogueira Panicali se manifestó sobre el caso Westfield, el Gasoducto del Sur y la Línea 1 del Metro de Lima.

Respecto al proceso de investigación acerca del Gasoducto del Sur, Pedraza destacó que no existe un testigo directo o indirecto que implique a sus patrocinados en alguna irregularidad.

Agregó que solo Martín Belaunde Lossio ha acusado a Heredia de participar en la elaboración de las bases para la construcción del Gasoducto del Sur con el fin de favorecer a la constructora brasileña.

“Nosotros estamos absolutamente tranquilos, porque la única relación en el proceso de investigación del Gasoducto es la de Belaunde Lossio, un eterno postulante a colaborador que dice que la señora Heredia había participado en la elaboración de las bases para favorecer a Odebrecht”, expresó.

Enfatizó en que la acusación es una “barbaridad técnica” imposible de haberse llevado a cabo, y que ya los encargados de preparar las bases del proyecto han descartado conocer a la ex primera dama.

Pesquisas periodísticas revelaron que el expresidente Ollanta Humala se reunió con Marcelo Odebrecht y Jorge Barata en Palacio de Gobierno el 16 de enero del 2017 y que al día siguiente el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de ley que fue el origen del Gasoducto del Sur, obra adjudicada al consorcio liderado por Odebrecht como único postor.

Tras la firma del acuerdo de colaboración eficaz del último viernes entre el Ministerio Público, la Procuraduría y la empresa Odebrecht, hoy continúan los interrogatorios a los exejecutivos de la constructora brasileña sobre el pago de coimas que se efectuaba desde la División de Operaciones Estructuradas.

