Ex congresista Luisa María Cuculiza continúa bajo cuidados intensivos

La ex ministra y ex congresista fujimorista, Luisa María Cuculiza, continúa en la unidad de cuidados intensivos de una clínica local, “luchando por su salud”, tras ser internada en la víspera, según su ex compañero de bancada, el médico Alejandro Aguinaga.

Mediante su cuenta de la red social, Aguinaga, quien también es médico de cabecera del expresidente Alberto Fujimori, aprovechó para enviar a Cuculiza deseos de una pronta recuperación. “Sigue en UCI Lucha Cuculiza con entereza y dignidad, luchando por su salud. Vamos Lucha, con fuerza fujimorista nada detendrá tu recuperación”, mencionó el exparlamentario

