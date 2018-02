Evita que tu moto se malogre cuando vayas a la playa

No hay nada mejor que disfrutar del verano: sol, arena, mar y diversión. Los preparativos comienzan días antes y tú tienes planeado todo lo que harás, incluso has decidido ir a la playa con tu moto; pero cuidado, si no tomas algunas precauciones, tu paseo puede llegar a ser una verdadera pesadilla. Por tal motivo, PRIMAX, macro distribuidor de Lubricantes Shell en el Perú, te da algunas recomendaciones:

Llantas

En esta época del año, el asfalto se calienta más de lo normal y desgastan las gomas por lo que el trayecto a la playa puede ser fatal para tu motocicleta. Revisa bien la presión de los neumáticos, ten en cuenta que las curvas difíciles, pasajeros, cargas pesadas y altas velocidades requieren presiones más altas. Si harás esto, ínflalas al máximo nivel recomendado por el fabricante de tu moto.

Líquido refrigerante

Es el encargado de proteger el motor durante el calor del verano. Verifica si tu motocicleta requiere agregar líquido y asegúrate de colocar la cantidad adecuada, sin olvidar de revisar los manguitos, tubos y válvulas. Si encuentras que está en mal estado, puedes sustituirlo y realizar una limpieza del circuito de refrigeración.

Verifica los niveles de aceite

Para que la moto no presente desgastes prematuros e inconvenientes durante tu trayecto a la playa, antes de salir a tu destino revisa los niveles de aceite para determinar, por el color, si perdió sus cualidades de lubricación. Además, debes considerar que no debe perder su olor característico porque si es diferente, probablemente se esté mezclando con combustible, agua u otros líquidos. Recuerda que Shell Advance AX7, te ayudará a cuidar al máximo el motor de tu motocicleta.

Que el salitre no carcoma tu moto

El salitre, un mineral blanco, que se encuentra naturalmente en la sal, y por consiguiente en las playas, puede provocar la corrosión de los elementos metálicos e incluso del motor de tu moto. Si quieres proteger tu vehículo lleva una funda o mantenla alejada del mar, pero si no lo hiciste lávala utilizando agua, jabón y esponja con productos especiales. Se recomienda que no dejes secar la moto bajo el sol.

