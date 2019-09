evento mundial se realizó en Lima festival “I Tomorrow”

Por segundo año consecutivo



Más de 200 mujeres participaron en “I Am Tomorrow”, evento que por segundo año consecutivo se realiza en Lima, lo que permitió compartir experiencias de mujeres que han alcanzado el éxito y roto las barreras de género, incentivando a más mujeres a ser parte de las tecnologías, innovación y negocios. Esta actividad fue organizada por Investa VB junto, con apoyo de Telefónica Open Innovation y la Universidad Esan .

El encuentro se realizó en el auditorio de Telefónica y desarrolló alrededor de cuatro temáticas: “¿Cómo cambiar el Mundo?”, a cargo de Mónica Reyes de Wayra; “¿Por qué debería haber más mujeres dirigiendo empresas?” por María Teresa Aranzabal, de IE University; “Empodérate a ti misma” por Lissete Mathey, de Siemens Heal Thinners; y “Sé más fuerte cada día” por Marina Bustamante, de Renzo Costa.

En Perú el emprendimiento femenino ha crecido exponencialmente. Al cierre del 2018, se estima que el número de micro y pequeñas empresas (mypes) lideradas por mujeres alcanzó los 1.3 millones. De esta cifra, el 79.5% se encuentran en el interior del país, con mayor presencia en Puno, Piura, La Libertad, Cusco y Junín. Este panorama positivo refleja una tendencia mundial, donde se destaca el emprendimiento femenino y se evidencia la contribución que hacen en la economía de las sociedades.

Mónica Reyes Coronado, Gerente de Alianza Estratégicas y CVC de Wayra Perú, scaleup de Telefónica Open Innovation, dió inicio al festival dando la bienvenida a los mujeres participantes y a la vez señaló “Creemos que esta es una oportunidad para que las mujeres den un gran salto, que vean las tecnologías como un aliado para romper barreras y estereotipos y se atrevan a liderar sus propias empresas o emprendimientos. Desde la iniciativa ‘Women’s Age’ de Telefónica Open Innovation apoyamos este tipo de eventos, que permite animar, inspirar e impulsar el talento femenino”, acotó.

“En Investa VB desde nuestros cursos, talleres y asesorías a startups apoyamos el emprendimiento como motor del desarrollo del país. Creemos en la inclusión y en la equidad. Este evento permite inspirar desde lo positivo que hacen grandes mujeres hoy en el Perú, mostramos que sí se puede, y celebramos los éxitos de estas mujeres que nos inspiran a todos a lograr nuestros sueños”, afirmó Luis Salazar, Fundador de Investa VB.

Además habrán tres paneles moderados por personajes influyentes del mundo del emprendimiento y personalidades de grandes corporaciones, ONG’s y startups como Paula García, de Seedstars Perú, quien moderará el panel “La fuerza de una Mujer” con Mariela Puch de APIE; Marlene Molero de Gender Lab, Anne Marie Block de AIRBUS y Valentina Moreno de UBER.

Asimismo Aurelia Gavidia, de Empodérate y emprende con Aurelia, dirigirá el panel “Porque tú eres el mañana” con expositoras como María del Mar Velez de Crack The Code, Cynthia Villar de Mi Bolsillo y Olga Samborska de Plan International. Por su parte, Lorena Alfaro, de ESAN, moderará el tema “Construye el negocio de tus sueños” con Azucena Gutiérrez de Disfruta / Rita, Pamela Antonioli del Ministerio de la Producción, Camila Sauleda de Woman On Work y Karim Revilla de YEGOH. En la foto, Mónica Reyes, Luis Salazar, fundador de Investa VB y Lorena Alfaro de la Universidad ESAN fueron los organizadores del festival I AM TOMORROW 2019.

