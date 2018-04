Estreno obra teatral “La Cantante Calva”

De Eugène Ionesco y dirigida por Paco Caparó

El Club de Teatro de Lima presentará la obra del dramaturgo rumano Eugène Ionesco LA CANTANTE CALVA dirigida por Paco Caparó en el Club de Teatro de Lima. Esta divertida propuesta, con un destacado elenco, estrenará el sábado 14 de abril a las 8:00 pm.

LA CANTANTE CALVA es una crítica a la cotidianidad, a la falta de comunicación de unos personajes que son prácticamente incapaces de relacionarse con efectividad. La obra se desarrolla en un ambiente matrimonial -el de los Smith- que a su vez reciben la visita de Los Martin, ambas parejas representan la vida rutinaria. Los Smith a través de sus conversaciones nos muestran que no pueden decirse nada de valor, solo discuten y arreglan sus problemas en la cama. Entretanto, Los Martín no se comunican siquiera, tanto así que no saben quiénes son, dónde viven, e incluso no recuerdan su vida conyugal. Las conversaciones ilógicas e incoherentes dan como conclusión anécdotas que deberían llevar moraleja, pero solo dejan un desfile descabellado de ideas y comunicación incoherentemente coherente.

Para el director de la obra, Paco Caparó, mostrará lo que vivimos diariamente en nuestro país “en un país en que hablamos sin escucharnos, en que nos miramos el ombligo, en que o estás conmigo o contra mí, donde caminamos con la cabeza gacha inmersos en la pantalla de un celular, en un país en que la empatía hacia el resto no existe y en el que muchas veces desconocemos hasta a la persona que duerme a nuestro lado. Pero, también hacemos la obra para jugar, para crear, para divertirnos, para encontrar dentro de nosotros, para trabajar con amigos a quienes queremos y respetamos. Yo hago La Cantante Calva, para recordar”.

PACO CAPARÓ es egresado del Club de Teatro donde estudió con Reynaldo D’Amore, Sergio Arrau, Oswaldo Fernández, Juan Arcos y Gregor Díaz. Estudió Producción Televisiva en Inictel, talleres de expresión corporal con Espacio Libre a cargo de Diego La Hoz y Franklin Dávalos. Es miembro fundador de Ketó Impro donde es profesor principal. Ha llevado talleres de Improvisación Larga (Long Form) con Sergio Paris, Pilar Villanueva (México) Paula Galimberti (España), Gonzalo Rodolico y Oski Guzman (Argentina), Comedia del Arte y Melodrama a cargo de David García (España). Ha dirigido y actuado en diferentes grupos teatrales y espectáculos de Impro. Como dramaturgo ha escrito tres obras teatrales. Como actor su experiencia abarca el Teatro y la Tv. Actualmente es miembro del Colectivo Teatro del Riesgo y director del grupo El Sótano conformado por exalumnos del Club de Teatro de Lima.

En un mundo de celulares, selfies, desconexión y falta de empatía hacia los que nos rodean, LA CANTANTE CALVA en medio de una delirante y divertida puesta en escena, nos recuerda que somos, pero también nos advierte a dónde vamos. El Elenco está conformado por: Santiago Giraldo, Fabiola Coloma, Cintia Díaz del Olmo, José Gómez Ferguson, Omar del Águila y Jhosep Palomino.

El Club de Teatro de Lima, desde el año 1953, cumple el rol de la formación profesional en el arte dramático y tuvo como fundador al actor, director y pedagogo teatral Reynaldo D’Amore, en su local ubicado en Miraflores. Actualmente las actividades de la Escuela Dramática se mantienen de manera ininterrumpidas de la mano de un equipo que busca seguir con el legado de su Maestro.

OBRA TEATRAL LA CANTANTE CALVA

Temporada: del 14 de abril al 27 de mayo

Días: Sábados a las 8:00 pm y domingo 7:00 pm

Lugar: Club de Teatro de Lima

DIRECCIÓN: Av. 28 de julio 183 sótano, Miraflores

Entrada General: S/ 25 soles

Estudiantes: S/ 15 soles

Entradas a la venta en la boletería del Club una hora antes de función. PREVENTA HASTA EL 13 DE ABRIL A 20 SOLES

