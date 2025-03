Estos fueron nuestros pesistas medallistas en los Campeonatos Sudamericano U15, U17, Sub 20 y el Panamericano Junior Lima 2022

Nuestros deportistas de levantamiento de pesas demostraron coraje y talento en los últimos eventos realizados en nuestro país.

El deporte de levantamiento de pesas sigue el camino de la preparación y el éxito para sus deportistas y esto lo demostraron en los últimos Campeonatos Sudamericano U15, U17, Sub 20 y el Panamericano Junior Lima 2022 que se realizaron en el Polideportivo 3 de la VIDENA.

Ganamos medallas en todos los torneos que se realizaron y cumplimos con las expectativas de la Jefatura de la Unidad Técnica de la Federación Pesas Perú.

* En el campeonato Sudamericano U15 las medallas fueron los siguientes pesistas nacionales quienes lograron 2 preseas de oro, 7 de plata y 6 de bronce:

– Katerin Oliveira 55kg. 2 oro 1 plata 0 bronce

– Romina Saavedra 64kg 0 0ro 3 Plata 0bronce

– José Fernández 61kg 0 oro 3 Plata 0 Bronce

– César Clavijo 61kg 0 oro 0 Plata 3 Bronce

Carlos Quispe 96kg 0 oro, 0 Plata 3 Bronce

* Nuestros pesistas en el Sudamericano Sub 17 lograron 2 de oro, 6 de plata y 10 de bronce:

– Shany Tezen 45kg 1 oro 2 Plata 0 Bronce

– Jheisy Paredes 71kg 0 oro 0 Plata 1 Bronce

– Cristian Silva 49kg 0 oro 0 Plata 3 Bronce

– Michael Inuma 55kg. 0 oro 0 Plata 3 Bronce

– Franchesco Elizalde 67kg 1 oro 1 Plata 1 Bronce

– Hilver Silva 73kg. 0 oro 3 Plata 0 Bronce

– Walter Castillo 89kg. 0 oro 0 Plata 2 Bronce

* En el Sudamericano Sub 20 (juvenil nuestros pesistas lograron 3 de oro, 4 de plata y 7 de bronce.

– Shany Tezen 49kg. 0 oro 3 Plata 0 Bronce

– Analí Saldarriaga 49kg 0 oro, 0Plata, 1 Bronce

– Nol Ríos. 55kg 0 oro 1 Plata 0 Bronce

Frank Marmanillo 81Kg 0 oro, 0 Plata 3 Bronce

Amel Atencia 96kg 3 oro, 0 Plata o Bronce

Manuel Peña 109 Kg 0 Oro, 0 Plata 3 Bronce

* En el Panamericano Sub 20 (Juvenil) ganamos 1 medalla de oro, 2 de plata y 3 de bronce:

Shany Tezen 45kg. 0 oro. 0 Plata 3 Bronce

Amel Atencia 96kg 1 oro 2 Plata 0 Bronce