Estimula creatividad de los más pequeños de casa con Rust-Oleum

Renueva la habitación de los engreídos de casa con Rust-Oleum Glow in the Dark, la pintura que brilla en la oscuridad.

Más allá del colegio, la creatividad de los niños también se puede estimular en casa. Aprende cómo con Rust-Oleum Glow in the Dark, la pintura que brilla en la oscuridad. Utilízala para pequeños proyectos, decora los distintos objetos que adornan su habitación e incluso transforma paredes. ¡Dale a tus niños la oportunidad de sorprenderse al apagar la luz!

Con Glow in the Dark puedes decorar las paredes de la habitación de los más pequeños de casa. Antes de empezar a pintar, debes limpiar la superficie elegida y asegurarte de que esté seca para poder pintar. Puedes comenzar dibujando estrellas, luego los planetas y después las naves especiales, finalmente tendrás un universo completo para deslumbrar a los niños en la oscuridad.

Esta pintura en aerosol luminosa semi-transparente que otorga el poder de brillar en la oscuridad a prácticamente cualquier objeto, es perfecta para realizar proyectos al estilo DIY Do It Yourself (Hazlo tú mismo). Por ejemplo, puedes pintar aquellos que cuelgan del techo y completar la experiencia de los más pequeños.

Esta pintura otorga un brillo de color verde dos veces más potente, que brillará en la oscuridad luego de ser cargado con luz natural o artificial y puede ser aplicada en superficies como madera, metal, drywall y plástico. Es de secado rápido e ideal para usarla tanto para el cuarto de los niños, como para proyectos escolares o decoraciones en fechas especiales.

Estos son los sencillos pasos a seguir para darle un brillo especial a tu hogar:

Paso 1. Preparación. Limpia y seca la pared que vayas a pintar con un paño de microfibra o de algodón, luego cubre las áreas que no deseas pintar. Asegúrate de trabajar en un área con buena ventilación. Calca en una lámina de plástico (mica) la figura que deseas proyectar en la pared, utiliza un cúter para darle la forma a la imagen, pega con cinta adhesiva la mica a la pared.

Paso 2. Imprimación. Si la pared no es de color claro, para mejores resultados se recomienda aplicar 2 capas del Imprimante Blanco Rust-Oleum Ultra Cover 2x. Aplica el imprimante de 25 a 40 centímetros, realizando movimientos uniformes de lado a lado. Deja secar.

Paso 3. Aplicación. Agita la lata Rust-Oleum Glow In The Dark por un minuto, hasta escuchar la bolilla mezcladora. Luego aplica la pintura a 30 a 35 centímetros de la superficie. Rocía con un movimiento lateral constante superponiendo cada pasada. Para lograr mejores resultados, aplica de tres a cinco capas finas. Luego deja secar durante al menos 20 minutos. Para objetos de exterior se recomienda aplicar como terminación 2 capas más de Ultra Cover 2X Transparente.

Paso 4. Carga. Es tiempo de exponer la pared bajo luz natural o artificial durante varias horas, se recomienda abrir las ventadas y cortinas de la habitación para una mejor recarga de luz.

