Esther Capuñay propone una Lima sin corrupción

La candidata de Unión por el Perú a la Municipalidad de Lima, Esther Capuñay, indicó hoy que su visión para Lima al 2020 es tener una ciudad sin corrupción.

“Las propuestas que escuchemos no sirven para nada si los candidatos ven a la Municipalidad como un negocio y no como servicio para librarnos de la corrupción, no podemos votar por la corrupción”, indicó.

“Por un candidato que estafó para financiar su canal, por un candidato que te cobra si lo llamas para denunciar por un delito, por un exministro acusado de violaciones a derechos humanos y asesinato. Lima no puede ser el botín de los corruptos”, añadió.

(Fuente: Andina)

Me gusta: Me gusta Cargando...