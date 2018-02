Estado peruano acatará decisión que tome Corte de San José

Asegura viceministro de Justicia

El Estado peruano acatará cualquier decisión que tome la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a los casos Barrios Altos y La Cantuta, aseguró el viceministro de Justicia, Juan Falconí.

Falconí resaltó que la política del Estado peruano ha sido siempre acatar las decisiones del sistema interamericano de justicia.

Negó, en ese sentido, que alguna autoridad del país haya expresado lo contrario.

“No he escuchado a alguna autoridad decir que la decisión no vaya a ser acatada, algunos comentarios pueden presentarse a interpretaciones o suspicacias, pero he escuchado los comentarios de diversas autoridades y todos señalan que habrá respeto y cumplimiento a la Constitución y al ordenamiento legal, dentro del cual está el sistema interamericano de derechos humanos”, manifestó.

“Hasta donde sé, el ordenamiento jurídico con todas las convenciones y tratados va a ser acatado y respetado”, añadió.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciará en las próximas semanas tras evaluar los argumentos del Estado peruano y de los familiares de las víctimas de las matanzas de la Cantuta y Barrios Altos, expuestos en la audiencia de cumplimiento de la sentencia.

Los abogados de los familiares sostuvieron que el indulto a Fujimori contraviene la sentencia de la Corte respecto a la obligación del Estado peruano de sancionar a los responsables de los casos Barrios Altos y La Cantuta, entre los cuales fue considerado Alberto Fujimori, quien recibió una sentencia de 25 años de prisión como autor mediato de ambos casos.

(Fuente: Andina)

Me gusta: Me gusta Cargando...