Especialistas de Mayo Clinic en manejo de emergencias visitarán la Clínica Delgado

• Los especialistas de Mayo Clinic en Jacksonville (EE.UU.) participarán en actividades científicas y de intercambio de experiencias con médicos de AUNA.

• La neurocirugía es una especialidad de alta demanda en el país. Con el acercamiento del Dr. Quiñones-Hinojosa, se podrá mejorar el enfoque de los casos neuroquirúrgicos complejos que se presentan a diario en la Clínica Delgado/AUNA.

• La experiencia y enfoque multidisciplinario en la atención de emergencias y trauma por el Dr. Silvers permitirán revisar la mejora de los procesos (optimizar tiempos de atención, recursos y efectividad en atención de emergencias).

El 19 y 20 de febrero, médicos de la Clínica Delgado recibirán la visita de los doctores de Mayo Clinic en Jacksonville (Estados Unidos) Alfredo Quiñones- Hinojosa y Scott M. Silvers, quienes compartirán experiencias sobre los últimos avances en neurocirugía y manejo de emergencias, respectivamente.

De acuerdo con el Dr. Jesús Canales, director médico de la Clínica Delgado, “estas actividades de intercambio de conocimientos contribuyen a enriquecer la formación de los especialistas, actualizarlos en las últimas tendencias e impulsarlos a buscar nuevas alternativas de diagnóstico, intervención y tratamiento, para seguir brindando a nuestros pacientes la atención integral de excelencia que nos caracteriza”.

El Dr. Quiñones-Hinojosa, director del departamento de neurocirugía de Mayo Clinic en Jacksonville, dará a conocer sus avances en el tratamiento y abordaje quirúrgico de tumores cerebrales, además de su reconocido método de medicina personalizada para mejorar los resultados de los pacientes.

Por su parte, el Dr. Silvers, director del departamento de emergencias de la misma institución, presentará las últimas tendencias y directrices para la atención de emergencias cardiovasculares, embolias pulmonares, insuficiencias cardíacas y derrames cerebrales.

Ambos talleres forman parte de las iniciativas que lleva a cabo la Clínica Delgado, para robustecer su oferta de atención médica de excelencia, integral e innovadora.

Clínica Delgado

La Clínica Delgado forma parte de Auna, red peruana de salud que ofrece servicios médicos integrales para personas y empresas, incluyendo atenciones médicas en 41 especialidades y 53 subespecialidades. Actualmente, la clínica cuenta con un staff de 538 médicos especialistas; posee 90 consultorios, 10 salas de operaciones, 170 camas y 134 habitaciones; y es el único centro privado de salud que dispone de su propio helipuerto.

Este centro constituye la iniciativa privada más importante del Perú en el rubro de clínicas generales, ya que fue diseñado con la participación de compañías de gran reconocimiento internacional, a fin de garantizar la incorporación de las mejores prácticas mundiales en atención médica.

Este compromiso con la excelencia le ha permitido recibir, entre otros reconocimientos, la Acreditación Internacional Canadiense (ACI, por sus siglas en inglés), una certificación que avala los estándares en calidad y seguridad de las organizaciones de salud en el mundo.

Así mismo, el U.S. Green Building Council (USGBC) le otorgó a la clínica el certificado LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), lo cual avala su compromiso con la sostenibilidad y las buenas prácticas medioambientales.

Para más información, visitar https://clinicadelgado.pe/nuestra-clinica/

