ESET comparte 5 maneras de detectar un perfil falso

En el contexto de San Valentín muchos usuarios busca encontrar pareja o iniciar nuevas amistades en la web, es por eso que la compañía de seguridad informática acerca consejos para identificar estafadores en las redes sociales.

Se acerca el Día de los Enamorados y los comercios de toda Latinoamérica toman ventaja, llenando sus tiendas, bares y restaurantes con velas, corazones y todo tipo de regalos y promociones para las parejas que celebran esta fecha. Desde hace varios años, el mundo digital también se hace presente, y así como las redes sociales recuerdan los momentos de amor, las páginas de citas publican promociones para encontrar pareja. Al igual que en otras tantas fechas especiales los ciberdelincuentes y estafadores también aprovechan esta ocasión para engañar a los usuarios que esperan no pasar solos este día. Desde ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, elaboraron algunos consejos para evitar ser víctima de engaños a través de perfiles falsos en redes sociales.

Es importante estar atentos e informados acerca de los diferentes engaños que suelen popularizarse en torno a esta fecha y, sobre todo, a aquellos estafadores que aprovechan para contactar usuarios desprevenidos y engañarlos con promesas de encontrar una pareja. A través de técnicas de Ingeniería Social, buscan engañar a las personas cuando están vulnerables, y el Día de los Enamorados, es una fecha clave para alcanzar su objetivo.

El Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica acerca 5 maneras de detectar un perfil falso:

• Cantidad de fotos: Si el perfil del usuario posee sólo su foto de perfil o si el número de imágenes es casi nulo. Además puede ser útil prestar atención al estilo de fotos publicadas.

• Contenido de esas fotos: Si entre las imágenes NO figura la persona en cuestión, o las mismas solo muestran objetos, lugares, ilustraciones, etc.

• Generación de contenido: Si el usuario no genera contenido propio y gran parte de su muro está compuesto sólo por publicaciones y noticias compartidas de otros usuarios.

• Foto de perfil: Si el supuesto usuario no figura en la foto que lo identifica y prefiere utilizar mascotas, artistas, dibujos, etc., o directamente no cuenta con una.

• Contactos: Si el usuario tiene un número de seguidores muy bajo o, por el contrario, muy alto, o si entre sus contactos sólo figuran personas del sexo opuesto.

