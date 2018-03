Escritor peruano Elvis Herrada se presentó en el salón del libro de Luxemburgo

Conocido como ‘el escritor de los buses’, el autor del libro ‘Viqui Victoria, cuentos escritos con chaveta’ se presentó en el prestigioso evento literario del ducado europeo y fue reconocido por el Primer Ministro de Luxemburgo Xavier Brettel.

Con gran acogida de la comunidad de habla hispana en Europa se presentó el escritor y periodista peruano Elvis Herrada (Lima, 1979) en el marco de la 18° edición del Salón del Libro de Luxemburgo, donde habló de su más reciente libro ‘Viqui Victoria, cuentos escritos con chaveta’ y del fenómeno mediático que generó al subir a las combis para pedir apoyo, que lo catalogaron como ‘el escritor de los buses’.

El Salón del Libro de Luxemburgo se realizó los días 2, 3 y 4 de marzo en el marco del 38° Festival de las Migraciones, Culturas y Ciudadanías, en el Gran Ducado de Luxemburgo. Gracias a la gestión del Instituto Cultural Peruano Luxemburgués se logró incluir al escritor peruano Elvis Herrada como invitado oficial para hacer una disertación sobre su obra literaria y trayectoria profesional. “Ha sido impresionante el apoyo que he recibido de parte de muchos compatriotas en Perú y comunidades de peruanos en el extranjero. Gracias a ellos es que pude estar presente en este evento literario, el más importante en el que he participado en mi carrera”, señaló el escritor peruano Elvis Herrada.

Cabe señalar que dentro de los asistentes al evento destacó la presencia del Primer Ministro de Luxemburgo, Xavier Brettel, quien reconoció al escritor peruano y no dudó en felicitarlo por la importante lección de emprendimiento al llegar a Europa. “El señor Brettel se acercó a nuestro stand y además de comprar el libro mencionó que me conocía por las noticias. Me felicitó y eso me ha dejado sumamente contento, que un político europeo reconozca tu talento es algo valioso”, dijo el escritor peruano Elvis Herrada.

El caso del ‘escritor de los buses’ se convirtió en un hecho noticioso cuando Elvis Herrada comenzó a subir a las combis a pedir ayuda para llegar a Luxemburgo, un pasajero lo grabó y lo subió a las redes sociales convirtiéndose en un suceso periodístico, llegando incluso a la televisión.

Elvis Herrada ha publicado los libros Charcutería Empoemada (2000), El Imaginero (2009) y ‘Viqui Victoria, cuentos escritos con chaveta’ (2017). En el año 2015 un cuento suyo fue traducido al francés y publicado en importante selección de narrativa latinoamericana.

Como periodista, Elvis Herrada conduce el programa Tecnología Pymes por Radio Bacán Sat.

DATOS:

El escritor peruano Elvis Herrada fue condecorado por la Municipalidad de Surquillo como Vecino Ilustre.

El libro ‘Viqui Victoria, cuentos escritos con chaveta’ será presentado por su autor en el marco de la Feria del Libro de Chimbote.

