Escritor peruano Christian Castro Silva publica en simultáneo en Perú y España el Poemario Agridulce III y un libro de investigación

El literato realizó la presentación en físico del Poemario Agridulce III y Análisis de la Atención en un Hospital del Seguro Social en la Biblioteca Municipal de Barranco.

El comunicador social y escritor peruano Christian Castro Silva, que representó al Perú en el X Encuentro de Poesía al Mar en la Guajira – Colombia y obtuviera el tercer lugar con su poema “Le dije adiós frente al mar”, presentó este 19 de julio en la Biblioteca Municipal de Barranco sus dos nuevos libros en físico que son: El Poemario Agridulce 3 y Análisis de la Atención en un Hospital del Seguro Social.

El creador de libros de investigación como la Comunicación de jefes de estado y gobernabilidad del Perú, Calidad de atención en un hospital nacional, además de los Poemarios Agridulce I y II, y novelas como La Cura Fina y Arquetipo Imperfecto que se tradujeron a ocho idiomas en Europa, también publicó hace unas semanas en España el libro de investigación antes mencionado en la Editorial Académica Española (EAE).

De igual manera, publicó hace unos días El Poemario Agridulce III en la Editorial Española Just Fiction, permitiendo así que tanto este nuevo poemario y el nuevo libro de investigación también se puedan comercializar y adquirir de manera virtual, teniendo la posibilidad de adquirirlo a través de portales como Amazon, More Books, EBay, Adlibris, Donner, Booksamillion, Bookdepository, entre otros.

En esta oportunidad El Poemario Agridulce III viene cargado de mucho sentimentalismo, recuerdos de la niñez del autor, así como historias populares muy emotivas, mientras que el libro de investigación habla sobre la atención al usuario de uno de los hospitales del seguro social, demostrando el porqué de la falta de disposición para con el asegurado.

Cabe resaltar que el literato, participó el 17 y 18 de julio en el V Encuentro de Escritores por la Democracia, evento que reúne a todos los escritores peruanos y de América Latina y que ha sido impulsado por la Casa del Poeta Peruano presidido por la poeta peruana Lily Cuadra y Miriam Caloretti, quienes además preparan un nuevo encuentro por el mes patrio y que se realizará este jueves 21 de julio en la Casa del Poeta Peruano de Bellavista Callao.

En los próximos meses, el escritor lanzará dos novelas que viene preparando desde hace un año, como son No María No y El tiempo de Pedro, ambas novelas de drama y ficción. Además, está trabajando en la segunda parte de los libros Arquetipo Imperfecto y la Cura Final, los cuales lanzará en simultáneo con editoriales españolas Just Fiction y Editorial Académica Española (EAE).

Por su parte, el escritor Christian Castro continuará con sus viajes de búsqueda de talento nacional literario, para lograr que cada región tenga su escritor representativo y así crear como en antaño, una legión de escritores quienes se llamarían, los #EscritoresDelBicentenario.

El autor peruano una vez más afirma su compromiso con la cultura nacional, buscando el reconocimiento de los ciudadanos no sólo de temas literarios, sino que también promueve la historia a través de su programa La Función de la Cultura, aprovechando que, en este nuevo bicentenario, las nuevas generaciones deben de tener más sentido de pertenencia por sus costumbres, la literatura y así forjar su propia identidad nacional.