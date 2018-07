Escolares de Carabayllo arrasaron en examen de Universidad del Callao

El último domingo 22 de julio se realizó el proceso de admisión de la Universidad Nacional del Callao, el primero de 2018. Acudieron cientos de postulantes en búsqueda su ingreso para cursar estudios superiores en una de las diecisiete carreras que ofrece el centro de enseñanza universitaria. Un promedio de mil vacantes fueron ofrecidas y el 6% de ellas con puntajes sobresalientes fueron alcanzadas por escolares del colegio Juan Pablo Peregrino de Carabayllo, quienes lograron su ingreso a las diversas carreras de Ingenierías, Ciencias de Salud, Ciencias Administrativas, Ciencias Contables, entre otras.

Fueron un total de 62 ingresantes provenientes de la institución educativa de Lima Norte. Diez de ellos obtuvieron los mas altos puntajes y están ocupando los primeros puestos de ingreso en sus carreras. Entre ellos está Manuel Florián Quijada (Primer puesto en Física, 17 años); Renzo Moreno Malpartida (Segundo puesto en Ing. en Energía, 16 años); Franco Murga Infante (Segundo puesto en Matemática, 15 años) y Daniel Choque Alarcón (Cuarto puesto en Ingeniería Química, 14 años);

También, entre los diez primeros lugares encontramos a Adriana Gonzales Farías (Sexto puesto en Enfermería, 16 años); Juan Terán Rebaza (Sexto puesto en Ingeniería Pesquera, 14 años); Annitani Ramírez Guerra (Séptimo puesto en Contabilidad, 16 años); Alessandra Morales Grados (Séptimo puesto en Enfermería, 15 años) entre otros destacados estudiantes. Cada uno de ellos eligió sus estudios por vocación y sin miedo al futuro laboral.

Con su ingreso y haber ocupado el sexto puesto en su carrera Adriana Gonzales Farías de 16 años ha demostrado ser un estudiante excelente que tiene muy clara su vocación de servicio y dedicarse a la investigación a través de los fondos que obtenga la universidad luego de su licenciamiento. “Desde el segundo año de Secundaria he participado en las ferias de proyectos científicos que organiza mi colegio junto a otros compañeros o de manera individual y es lo que me motiva de mi carrera, que hay tanto para desarrollar en el campo de investigación y a un futuro no muy lejano publicar mi trabajo” señalo la adolescente.

Me gusta: Me gusta Cargando...