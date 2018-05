Los programas de la Maestría en Administración de Empresas (MBA) de ESAN recibieron recientemente la reacreditación por cinco años por parte de la Asociación de MBAs (AMBAs), tras la visita que realizó un equipo de AMBA en noviembre de 2017 a ESAN, teniendo vigencia hasta noviembre del 2022.

El director de Desarrollo de Mercados de la Asociación de MBAs, George Iliev, deseó tanto al decano de ESAN Graduate School of Business, Peter Yamakawa, como a sus colegas, continuar con el éxito obtenido por la escuela de negocios.

Por su parte, el profesor Yamakawa señaló que esta reacreditación es “un motivo más de orgullo para la familia de ESAN”. “Este nuevo logro fue posible gracias al trabajo y esfuerzo de muchas personas”, señaló.

Cabe mencionar que la Escuela de Negocios cuenta con dicha acreditación desde 2002, beneficiando de esta forma a más de 7 mil miembros de la Maestría en Administración de Empresas, entre alumnos y graduados, al tener la oportunidad de promocionar sus logros a través de la red de AMBA, participar de eventos presenciales y en línea, de seminarios webs, entre otros.

Beneficios y oportunidades

El AMBA ofrece membresía gratuita a todos los estudiantes y graduados de programas acreditados de MBA, DBA y MBM. De esta manera, los miembros del MBA de ESAN pueden acceder a los siguientes beneficios:

Pertenecer a una comunidad global exclusiva de más de 30 000 miembros; invitaciones a eventos de redes y seminarios web; facilidades de desarrollo profesional al contar con acceso a los mejores empleos de MBA, asesoramiento profesional y módulos de desarrollo profesional continuo; oportunidad de promocionar sus logros a través de la red de AMBA; noticias relevantes, artículos e informes de investigación, proporcionados por AMBITION, revista digital de AMBA que ganó un prestigioso premio en los Premios MemCom en mayo 2017 al ser elegida como la mejor revista digital de una organización de afiliados; y, descuentos y tarifas preferenciales en The Wall Street Journal, Financial Times y The Economist, y hasta un 30% de descuento en los últimos libros de negocios.

Acreditación con valor internacional

La acreditación de la Asociación de MBA (AMBA), que es una de las principales autoridades en educación empresarial de posgrado, representa el más alto nivel de logros en la educación de negocios y solo la obtienen los mejores programas de gestión de postgrado.

AMBA acredita los cursos de la Maestría en Administración de Empresas (MBA), Maestría en Gestión de Negocios (MBM) y Doctorado en Administración de Empresas (DBA) solo en el 2% superior de las Escuelas de Negocios del mundo.

