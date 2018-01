El equipo hindú Hero Motosports finalizó su segundo Dakar

Oriol Mena fue considerado como el “Mejor piloto novato” al alcanzar el top 10 en un gran debut.

Por otro lado CS Santosh logró su mejor final en el Dakar y se convirtió en el primer y único piloto hindú en finalizar el Rally Dakar por tercera vez.

Fue un gran día para el equipo de rally de Hero MotoSports en Córdoba cuando el Rally Dakar 2018 llegó a su fin después de un agotador viaje de 14 días. Para el equipo de rally Hero MotoSports, la división de rallys del mayor fabricante del mundo de vehículos de dos ruedas, fue un día especial ya que en esta segunda participación logró su mejor resultado hasta ahora en el Dakar.

Oriol Mena del equipo de rally Hero MotoSports impresionó a todos y finalizó en una excelente séptima posición en su debut en el Rally Dakar. Logró mantener la consistencia en la etapa final del rally. Mena mostró sus habilidades, resistencia y su habilidad para aprender rápido. Gracias a ello fue considerado el “Mejor piloto novato” de la competencia.

La estrella hindú CS Santosh se convirtió en el primero y único piloto hindú en haber terminado el Rally Dakar tres veces. Más importante aún, este año también logró su mejor desempeño de todos los tiempos, al terminar el Rally en la posición 35.

El equipo de rally Hero MotoSports está ganando rápidamente reputación por traer a debutantes de primera clase al Rally. El año pasado destacó el duodécimo puesto de Joaquim Rodrigues y este año fue el turno de Oriol Mena para mejorar el resultado del equipo del año pasado.

Con esta participación, el equipo de rally Hero MotoSports demostró que está concentrado y es capaz de lograr resultados de primera clase en competencias mundiales.

Wolfgang Fischer, Director del Equipo, equipo de rally Hero MotoSports dijo: ”Este año fue nuestra experiencia de Dakar más intensa. No comenzamos bien con el accidente de Joaquim Rodrigues y luego nuestros otros pilotos atravesaron dificultades en las duras etapas en el Perú. Pero finalmente, presenciar a Mena y CS llegar a la meta es una alegría. CS obtuvo su mejor resultado en el Dakar más difícil y es un logro del que todos estamos orgullosos. Para Oriol fue un gran logro finalizar dentro del top 10. Él siguió subiendo en los rankings durante la segunda mitad del Rally, lo que me da mucha confianza para el futuro del equipo. Le enviamos nuestros mejores deseos a JRod para una pronta recuperación y estamos contando con él para que regrese pronto a las carreras. También doy mis felicitaciones a todo el equipo por trabajar realmente fuerte y no permitir que problemas técnicos obstaculicen a los pilotos. Finalmente nuestros saludos y agradecimientos a nuestros fanáticos. Es solo una sensación fantástica en estos momentos.”

Oriol Mena (Comp No: 61) mencionó: “Estoy muy feliz con mis resultados. Disfruté mucho del Dakar. La última etapa se sintió las más larga mientras me acercaba a la línea final. Pero ahora estoy en la meta y también he ganado el reconocimiento a mejor novato, me siento eufórico. Es un resultado realmente bueno y lo que puedo decir, es que los sueños se hacen realidad.”

C.S Santosh (Comp No: 49) comentó: “Fue un duro Dakar este año. Tuve varias altas y bajas, algunos puntos altos al comienzo, y luego unos bajos también. Creo que fue todo lo que imaginaba de un Dakar. Estoy feliz de haber llegado a la meta. Este ha sido mi mejor Dakar hasta ahora, así que estoy muy feliz de volver a casa con eso.”

