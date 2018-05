Épica expedición alcanza su culminación en el final de temporada de “The Terror”

El lunes 21 de mayo a las 8:00 p.m.

Nive Nielsen como Lady Silence y Jared Harris como Captain Francis Crozier en “The Terror”

El nuevo episodio de la serie original de AMC “The Terror” se estrena el lunes 21 de mayo a las 8:00 p.m.. El décimo y último epiosdio de la temporada, “Nos vamos”, fue escrito por David Kajganich y dirigido por Tim Mielants. La épica travesía de la tripulación llega a su punto culminante y los hombres enfrentan una última confrontación con la mitología Inuit a la que han transgredido.

Basada en el bestseller de Dan Simmons e inspirada en una historia real ocurrida en el siglo XIX, “The Terror” se basa en la temeraria travesía emprendida por dos buques de la Marina Real británica a través de aguas entonces inexploradas, con el propósito de descubrir el mítico Paso del Noroeste, una nueva ruta que uniría a Europa con el Océano Pacífico a través del Ártico. Enfrentados a condiciones climáticas extremadamente traicioneras, escasez de recursos, decrecientes posibilidades de sobrevivir y el miedo a lo desconocido, la tripulación del HMS Terror y HMS Erebus es puesta a prueba hasta el límite mismo de sus fuerzas.

“The Terror” es protagonizada por Jared Harris (“Mad Men,” “The Crown”), quién interpreta a Captain Francis Crozier; Tobias Menzies (“Outlander”) a Captain James Fitzjames; Ciarán Hinds (“Game of Thrones”) a Sir John Franklin; Paul Ready (“Cuffs”) a Dr. Henry Goodsir; Adam Nagaitis (Suffragette) a Cornelius Hickey; Nive Nielsen (The New World) a Lady Silence; Ian Hart (Finding Neverland) a Thomas Blanky; y Trystan Gravelle (“Mr. Selfridge”) a Henry Collins. Filmada en Budapest, “The Terror” es producidsa por Scott Free, Emjag Productions y Entertainment 360 en asosiación con AMC Studios. Los co-showrunners son David Kajganich y Soo Hugh; y Ridley Scott (Alien, Thelma & Louise, Gladiator), David W. Zucker, Alexandra Milchan, Scott Lambert y Guymon Casady, son los productores ejecutivos.

