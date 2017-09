Enrique Iglesias lanza su primer dúo de fragancias “Deeply Yours”

El artista Enrique Iglesias, quien tiene más de 20 años trabajando en el campo musical y es reconocido por ser autor de distintas canciones que se han establecido como referentes dentro de la industria, continúa desarrollándose dentro del rubro empresarial, esta vez en el segmento de las fragancias.

En este contexto, el intérprete de “Héroe” introduce su nueva fragancia en dos presentaciones distintas, para mujeres y hombres: Deeply Yours for Her, con un aroma floral frutal compuesto de esencia de vainilla, toronja y rosas, y Deeply Yours for Him, elaborada para él con un contraste frutal amaderado gracias a sus ingredientes como la manzana, bergamota y madera de cachemira.

Deeply Yours by Enrique Iglesias es una fragancia que llega al mercado peruano para reflejar la esencia de la atracción masculina y la irresistible seducción femenina capturando el lado más atrevido del hombre y de la mujer.

Cabe destacar que, a diferencia de su primera fragancia Adrenaline, este dúo ha sido desarrollado pensando en la atracción que existe entre dos personas, la misma que las conecta de diferentes maneras, por este motivo el cantante decidió crear un aroma para cada género.

Además, el artista indicó que la atracción no solo se produce entre dos personas, sino también es un sentimiento que lo conecta con sus fans y la pasión por la música; considera, asimismo, que ambas emociones son profundas y esto inspiró el nombre de la fragancia Deeply Yours.

De esta manera, Iglesias presenta su primer dúo de fragancias, desarrollado con aromas frescos y naturales para él y para ella, el cual se encuentra disponible en los catálogos de Oriflame, marca sueca número uno en venta directa.

Me gusta: Me gusta Cargando...