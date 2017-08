Enrique Cornejo niega estar involucrado en sobornos de Odebrecht

Fuente: Andina

El exministro de Transportes del segundo gobierno aprista, Enrique Cornejo, descartó hoy que la Línea 1 del Metro de Lima haya tenido sobrecostos, y señaló no estar involucrado en irregularidades, como los sobornos que habría pagado la constructora Odebrecht.

A su salida del Ministerio Público, donde rindió su manifestación como exfuncionario del gobierno de Alan García (2006-2011), explicó que la modalidad de esta obra no permitía pagos adicionales o adendas. “En otras palabras, no hay forma más transparente de hacer una obra pública porque lo que se construye se paga, lo que no se construye no se paga. No hay sobrecostos aquí, no hay adendas. Esta es una obra que ojalá sirva de ejemplo a otros tramos del tren”, enfatizó.

Aseguró que este proyecto, ejecutado en su gestión, se hizo con el acompañamiento de la Contraloría General de la República y todas las observaciones hechas en el campo fueron resueltas de manera transparente.

Sobre el presunto cobro de coimas de Odebrecht por parte de funcionarios peruanos, como el que se atribuye ex viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba, Enrique Cornejo recalcó que estas denuncias deben ser respondidas por los mismos imputados. “No puedo responder sobre eso porque no estoy involucrado en esas irregularidades. Las denuncias penales son responsabilidades individuales y las personas tendrán que responder”, aseveró en diálogo con la prensa.

En tal sentido, Enrique Cornejo dijo confiar que el Ministerio Público y el Poder Judicial hagan “una tarea independiente, proba y sin presiones”, y aseguró que se sabrá la verdad en este caso. Enrique Cornejo agregó sentirse tranquilo y satisfecho por su declaración ante la Fiscalía, pues afirmó haber demostrado que esta obra es de gran importancia para el país. Consultado sobre las declaraciones del expresidente Alan García, quien afirmó no haber recibido dinero de Odebrecht, el exministro solo se limitó a señalar que “cada quien responde por sus actos y sus declaraciones”.

