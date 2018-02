Enrique Cornejo ordenó la contratación de Edwin Luyo

Y Mariella Huerta en proyecto del tren eléctrico

Ex director ejecutivo de Provías Nacionales entregó memorándum que le remitió exministro de Transportes ordenándole la contratación.

El exministro de Transportes y Comunicaciones Enrique Cornejo Ramírez ordenó la contratación de Edwin Luyo y de Mariella Huerta como personal de apoyo para el proyecto del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, según se observa en el memorándum N° 067-2009-MTC/01 que entregó el ex director ejecutivo de Provías Nacionales Raúl Torres Trujillo a la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar los presuntos sobornos, coimas y dádivas en los que están involucradas las constructoras brasileñas con empresas, funcionarios y exautoridades peruanas

El memorándum está dirigido al propio Torres Trujillo y, a través del documento, el ministro ordena a un funcionario de segundo nivel que disponga la contratación de Luyo y de Huerta.

Como se recuerda, el primero se encuentra con detención preventiva y la segunda es prófuga de la justicia. Ambos participaron en una cuenta off shore Oblong International Inc. en la cual se habrían depositado los sobornos de Odebrecht.

Los miembros de la Comisión Investigadora Multipartidaria recordaron que Cornejo Ramírez declaró bajo juramento, el pasado 14 de noviembre, que no tenía nada que ver con la designación de Luyo. En aquella oportunidad, el exministro sostuvo los siguiente: “Obviamente estas personas trabajaban, algunas de ellas yo no las he conocido, varias de las personas que han sido mencionadas no las he conocido antes del Ministerio de Transportes, aparecieron ahí o trabajaban en el Ministerio de Transportes y no fui yo ni me correspondía como ministro entrar al detalle de qué personas entraban o no”.

Torres Trujillo también se refirió al Memorándum N° 2517-2010-MTC.02, en el cual el exviceministro de Transportes Hjalmar Marangunich dispuso que Luyo brinde apoyo al área de procesos.

El invitado negó haber visitado al ex presidente Alan García y dijo que solo acudió pocas veces a Palacio de Gobierno; sin embargo, la presidencia de la Comisión, Rosa María Bartra Barriga (Fuerza Populas) le entregó reportes de visitas palaciegas, las mismas que suman 14 entre el período 2006 y 2009.

Tampoco supo explicar el incremento del valor referencial del tramo 1 de la Línea 1 del Metro de Lima en US $ 87 millones de dólares, en menos de dos meses. Tampoco explicó por qué los gastos generales en dicho incremento, aumentó al 70% cuando él mismo reconoció que normalmente son del 20 al 25%

De otro lado, la Comisión Investigadora Multipartidaria recibió también a Jaime Villafuerte Quiroz, gerente de Promoción de la Municipalidad de Lima, quien sostuvo que la construcción de la obra pública del Puente Bella Unión no contaba con presupuesto y que por ello se dispuso que se haga con capital privado.

Cuando la presidenta de la comisión le aclaró que el proyecto contaba con código SNIP, el gerente municipal respondió que la administración había decidido que lo mejor era que la obra esté a cargo de los inversionistas privados, lo cual despertó cuestionamientos en los miembros de la comisión.

Villafuerte también Indicó que no podía dar una cifra exacta de cuánto fue el gasto de la Plaza Nueva y Paso a Desnivel de la avenida 28 de Julio hasta que no se aprobara la liquidación de estas obras, pero estimó que esta estaría aproximadamente en 53 millones de dólares.

Al ser interrogado sobre la colocación del peaje Chillón, respondió que el mismo estaba considerado en el contrato de concesión firmado durante la gestión de Susana Villarán. Si bien recordó que la colocación del peaje debió realizarse con el avance de la obra al 95%, lo que no se cumplió, señaló que la reacción ciudadana iba a generarse de todos modos debido al alto monto propuesto para el tránsito por la vía en el contrato de concesión.

Agregó que, tras un año de negociaciones para encontrar una solución a la demanda social que exige eliminar este nuevo peaje, la concesionaria Rutas de Lima ha iniciado un proceso de arbitraje.

