Enfermedades que requieren de cirugía pediátrica

Los niños, en su etapa de crecimiento, son propensos a enfrentarse a diversas anomalías que afectan su salud en el mediano o largo plazo.

Existe una amplia gama de enfermedades pediátricas que tienen como indicación una intervención quirúrgica, muchas de estas por malformaciones congénitas y patologías crónicas, por lo cual es muy importante que los padres estén atentos a los síntomas que presentan los menores para realizarles controles o exámenes que les permitan a los especialistas diseñar un tratamiento oportuno.

El Doctor Diego Aspiazu, Cirujano Pediátrico de la Clínica Anglo Americana, comenta cuáles son las principales malformaciones que suelen requerir de cirugía en los niños, con el propósito de devolverles la calidad de vida que merecen y disfruten de su infancia sin restricciones.

Hernia Inguinal

La hernia inguinal es una patología frecuente en niños y ocurre desde su nacimiento, convirtiéndose en una enfermedad congénita sin causa conocida. Se trata de un pequeño bulto en la zona de la ingle o un agrandamiento del escroto, por la persistencia de un conducto inguinal que se debió cerrar durante la gestación, este puede tener contenido o no.

Esta patología es más frecuente en hombres y en prematuros, debido a que estuvieron menos tiempo en el útero y no alcanzaron a cerrar el conducto. Cuando es detectada en niños más grandes, suele ser porque no se diagnosticó en la época neonatal y puede deberse a que la hernia era muy pequeña o el menor no presentaba síntomas.

Fimosis

La fimosis es una condición muy habitual en niños que consiste en la imposibilidad de bajar la piel del prepucio del pene. Esta complicación suele desaparecer por sí sola antes que el niño cumpla los tres años de edad, sin embargo, en ocasiones la piel puede presentar una especie de anillo que impide igualmente descender la piel.

Criptorquidia

La criptorquidia es el problema genital más recurrente en pediatría y se refiere a un testículo no descendido o mal descendido. Esto sucede durante el último trimestre del embarazo, donde los testículos deben descender hasta el escroto y luego, el conducto inguinal debe cerrarse para que éstos permanezcan en una bolsa fuera del abdomen. Sin embargo, esto a veces no sucede, produciéndose la criptorquidia unilateral (uno de los testículos no baja) o bilateral (ambos no descienden).

Si un niño con criptorquidia bilateral llega a los 10 o 12 años de edad sin haberse sometido a una cirugía, hay posibilidades de que se comprometa la fertilidad, pues hay evidencias de que las células que producen los espermatozoides no se desarrollan adecuadamente cuando los testículos están fuera del escroto, además de un riesgo aumentado de torsión testicular.

Con esta información, conocer acerca de las enfermedades que requieren de intervención quirúrgica pediátrica y consultar con el especialista para prevenir complicaciones y corregir anomalías oportunamente, será más sencillo. Además, se contribuirá a la propagación de una cultura de prevención que beneficie a todos y permita gozar de una mejor calidad de vida para disfrutar con los seres queridos.

