Empresas ahorran S/ 19.2 millones al mes con facturación electrónica

La facturación electrónica permite a las empresas reducir sus gastos y ahorrar más de 19 millones de soles al mes al evitar el traslado, almacenamiento e impresión de documentos, comentó Kenneth Bengtsson, gerente general de Efact, Operador de Servicios Electrónicos autorizado por la SUNAT.

“El costo promedio por la emisión de un comprobante electrónico es de S/ 0.02, en cambio la factura tradicional demanda un gasto de S/ 2.23 para las mypes y S/ 1.21 para la microempresa. Para algunos pequeños empresarios la emisión puede ser gratuita a través de Efact Web o la SUNAT”, señaló el ejecutivo.

La facturación electrónica no es un proceso complicado ni costoso y está diseñado para todo tipo de compañías: grandes, medianas y pequeñas. Las microempresas también pueden implementar este sistema con características ajustadas al tamaño de sus transacciones.

“Las mipymes no necesitan adquirir equipos ni software adicionales, pueden implementar la facturación electrónica en plataformas gratuitas como Efact Web. Es esencial reforzar el soporte interno como externo en el caso de las medianas y grandes empresas”, indicó Bengtsson.

Con Efact Web no hay un límite en el monto de venta para usar el sistema gratuito que se ofrece. Está herramienta está diseñada para empresas como mipymes que no requieren un alto nivel de sofisticación en sus procesos de facturación y no emiten un mayor número de documentos.

El ejecutivo explicó que, en el modelo actual de facturación física las empresas están obligadas a producir sus documentos a través de impresores autorizados. “El proceso para emitir los comprobantes de pago electrónicos también requiere de un tercero acreditado por la SUNAT, pero al ser digital el costo por documento es cuatro veces más bajo que el físico”, puntualizó el gerente general de Efact.

