Empresarios lograron compromisos comerciales por US$ 80 millones en Industria Perú

Promperú confirmó que más de 200 empresarios peruanos lograron compromisos comerciales por US$ 79,5 millones en Industria Perú, la plataforma comercial más importante para las micro y pequeñas empresas del sector manufacturas diversas de nuestro país. Desde el 2010 Industria Perú ha permitido que se concreten un total de 12 mil citas comerciales.

La gran rueda de negocios contó con la participación de más de 150 compradores de América Latina, Norteamérica, Europa y Asia, quienes apostaron por los subsectores nacionales de envases industriales y equipamiento (US$ 32,6 millones), proveedores a la minería (US$ 22 millones), acabados para la construcción (US$ 19,8 millones) y cosmética y salud (US$ 5,1 millones).

Fuente: Alerta Económica