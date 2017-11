Empresarias peruanas a nivel nacional aprenden y comparten experiencias en el Primer Congreso Nacional Dream Builder-Ella Exporta

Lima, 20 de Noviembre 2017 (peruinforma.com) .- Son cien mujeres emprendedoras representando a más de diez regiones las que se reúnen en el auditorio de Promperú por el Primer Congreso Nacional Dream Builder-Ella Exporta con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y Promperú.

Desde el 2016, a través de una donación a los centros culturales peruano-norteamericanos y el trabajo conjunto con la ONG Dream Builder y Thunderbird for good, la sección de Asuntos Públicos de la Embajada de los Estados Unidos, financia el programa de capacitación vía internet ‘Dream Builder’ para mujeres que quieren que su empresa en marcha crezca o que tienen un proyecto de negocio. A causa de la baja calidad de la conexión de las redes de internet, el programa también se encuentra offline.

Debido a que el 90% de las participantes culminaron el curso en línea, la Embajada estadounidense en Perú, está expandiendo su alcance y con una inversión de 110 mil dólares, espera que a inicios del próximo año, el programa Dream builder alcance a más de trescientas mujeres en catorce regiones. En esa dirección, el Embajador de los Estados Unidos en Perú, Krishna R. Urs, subrayó que su gobierno apoya con entusiasmo y compromiso esta iniciativa a través de fondos y ‘semillas de inglés’ para los mejores planes de negocios.

El Embajador y el Viceministro de Comercio Exterior de Perú, Edgar Vásquez, visitaron ocho stands de exhibición entre las empresas de mujeres dentro de esta primera graduación del curso en línea ‘Dream Builder’: Manualidades y Artesanías María Celeste de Lambayeque; Gran Restaurante El Zarco de Cajamarca; Shiwi de Lima, dedicada al comercio de productos de áreas protegidas; Coroporación Ottaner de Lima, dedicada a la fabricación de carteras y accesorios con iconografías peruanas precolombinas; Joyería Aura de Lima; Burana de Lima, dedicada a la confección de carteras, chompas, bufandas y gorros hechos por internas del penal Santa Mónica de Chorrillos; Laarch de Arequipa fabrica chocolates y alfajores e Industrias Alimenticias Amazónicas de Madre de Dios. Adicionalmente, Joyas Cachi de Piura, mostraron sus piezas.

El Viceministro de Comercio Exterior, Edgar Vásquez, resaltó la importancia de los 19 acuerdos comerciales que Perú ha suscrito y el de Australia, próximo a ser firmado. Respecto al cierre de las exportaciones peruanas el 2017, el pronóstico es superar los 44 mil millones este año. El año pasado el cierre fue 36 mil millones de soles en el 2016.

En el marco de promoción de la cultura exportadora, consultado por la alerta de la Cámara de Comercio de Lima, sobre que las adquisiciones que realicen los empresarios ecuatorianos paguen por sus productos importados, US$ 0,10/ gramo, por concepto de servicio aduanero prestado, respondió que el Ministro Ferreyros ha enviado una comunicación formal al Ministro ecuatoriano para tener claridad de la tasa interna para el control de contrabando que Ecuador acaba de poner y si es que se constituye en una barrera injustificada que incumple la normativa de la Comunidad Andina, tomarán las acciones pertinentes en ese Foro para que se elimine cualquier traba al comercio exterior. La pequeña y mediana empresa peruana exporta a Ecuador.

Acceder a Dream Builder

El programa de la organización no gubernamental estadounidense Dream Builder ‘Creador de Negocios para la Mujer’ que nació en el 2013 bajo la iniciativa de Freeport Mc Moran, principal accionista de la minera Cerro Verde, tiene el objetivo de empoderar a la mujer porque el impacto del apoyo que reciben es dirigido a toda la familia. Esto se debe a que las mujeres que tienen ingresos económicos invierten más en su casa y familia, en comparación con los hombres, explicó la Directora del Programa Dream Builder en Perú, Mg. Mariel Quiroz Vera.

La Directora Senior de Thunderbird for good para América Latina, Cindy Yeager, indica lo fácil y divertido que es acceder Dream Builder: Es totalmente gratuito, disponible las 24 horas los siete días de la semana. Es para personas sin límite de edad que no saben computación como para profesionales de diversas áreas que saben sus materias, pero no sabe cómo manejar un negocio. Es muy fácil, porque hay que hacer click hacia adelante, sólo el plan de negocios hay que redactarlo.

Se trata las nociones básicas para la creación y mejoramiento de empresas en doce cursos, como marketing, financiamiento, finanzas, etc. por 30 horas Tienen un tutor que los examina para pasar cada módulo.

En caso de no tener computadoras, buscan socios para facilitar los equipos, por ejemplo, Promperú, los centros binacionales de la Embajada de los Estados Unidos, para que la empresaria acceda cerca al lugar de su residencia.

El programa también se encuentra offline, sólo que los interesados tendrían que contactarse con quienes lo tienen.

Thunderbird for good y la Embajada de los Estados Unidos realizan concursos para premiar el mejor plan de negocios y como el programa fue creado en asociación con Freeport Mc Moran que forma parte de Cerro Verde continúa apoyándolos.

A través de juegos, testimonios de empresarias con éxito y una telenovela refuerzan lo aprendido, al tiempo que se identifican con sus realidades.

Thunderbird for good es parte de Thunderbird, la Escuela Global de Gerencia, que a su vez es parte de la Universidad del Estado de Arizona en Conocimiento Empresarial.

Ella Exporta

El programa presencial de capacitación empresarial para mujeres ‘Ella Exporta’, tiene módulos como coaching exportador, fortalecimiento financiero, responsabilidad social y comercio electrónico. Fue lanzado en Julio 2017, culmina en Diciembre, informó María del Pilar Alarcón, coordinadora de comercio sostenible de Promperú.

Lanzarán el próximo curso en Marzo 2018, de manera descentralizada. Lo que aún no está definido es la región donde será la intervención. Por medio de las oficinas regionales, las empresarias se registran y pasan por un filtro que tiene como requisitos: un año de empresa formada, vendiendo en el mercado nacional, que tengan una oferta exportable y que las empresarias postulantes sean las dueñas de su negocio.

Por otra parte, coincidió con la empresaria participante del público que para exportar hay que ingresar a la Ruta Exportadora que supone primero tener una cantidad de facturación alta dentro de Perú y luego postular al mercado internacional. Para superar esa realidad, recomienda la asociatividad, es decir, la reunión de varias empresas, cita el ejemplo del chocolate peruano cuando no era conocido, pequeñas empresas se unieron a través de la Asociación Peruana de Cacao y como gremio pudieron acceder a una misión técnica a cargo de Promperú. Ese proceso tomó ocho años.

Los Retos y Consejos para el éxito empresarial

Entre los retos que mecionaron las empresarias para lograr que sus negocios, se encuentran el ingreso al mercado internacional, los créditos con altos intereses de la banca, el acceso a crédito con la aprobación de la firma del esposo y viciversa no es necesario, violencia contra la mujer, apoyo en el cuidado de los niños, la centralización de oportunidades en Lima, considerar a jóvenes empresarias en ferias nacionales, etc.

Julie Goodman, fundadora y Directora Ejecutiva de Goodman Global Consulting, brinda estos siete consejos para que la empresa sea exitosa: 1- Networking, establecer redes con amigos, familia, conocidos. 2- Tener un mentor. 3- Diferenciación, lo único del negocio. 4- Aprovechar oportunidades. 5- Tener objetivos y celebrar pequeños triunfos. 6- Pitch de 30 segundos, definir su negocio de manera compacta y clara. 7- Pedir ayuda.

Mañana Martes 21, en el día de cierre del Primer Congreso Nacional Dream Builder-Ella Exporta, están programados temas como casos de microempresarias de éxito, generación de redes (contactos) y manejo de tecnologías.

