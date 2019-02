¿Emprender en pareja? Cómo convertirte en equipo de alto rendimiento

Uno de los deseos más frecuentes entre las personas que trabajan es poder pasar más tiempo con su familia, en especial con su pareja y no tener que resignarse a verse solamente luego de la jornada laboral. Compartir tiempo juntos para planear y decidir cómo y en qué invertir el dinero del próximo proyecto puede ser el inicio de algo grandioso. Asociarte con tu pareja puede llegar a ser muy divertido e interesante para el crecimiento personal y profesional de ambos.

Según Eduardo Airaldi, Growth Director, WeWork Perú en el mundo de los emprendimientos y negocios en general es importante entender que siempre se presentarán obstáculos por superar, por lo que es importante informarse e investigar para superarlos. No obstante, espacios como en los que él se desempeña donde puedes estar en contacto con otros emprendedores que ya han logrado el éxito, superando algunas caídas en el camino puede ser de mucha ayuda.

Analicen sus pensamientos sobre el dinero:

Existen muchas personas que piensan que el dinero no es lo más importante en sus vidas e irónicamente nunca tienen dinero. El principio de atracción nos dice que atraes lo piensas, por lo que si tus pensamientos sobre el dinero son negativos, nunca lo obtendrás. Tu pareja y tú son individuos distintos, si bien como pareja pueden tener muchas cosas en común como la construcción de su propio negocio, hay cosas en las que pensarán distinto pero la proyección, el crecimiento y las ganancias no pueden ser una de ellas.

Construyan Conceptos:

El crecimiento personal, espiritual y mental de cada uno es muy importante. Todos los días debemos hacer algo que mejore algún aspecto de nuestras vidas. Sin embargo también es importante que ambos vayan en la misma sintonía para construir conceptos sobre los pilares del proyecto como pareja y socios. Deben tener claro que crear conceptos es como crear los cimientos de una construcción, deben ir paso a paso, no puedes comenzar a construir un negocio con tu pareja si sus intereses al respecto no se alinean. Es importante recordar que si la base es sólida, lo que construyas sobre ella jamás se derrumbará.

Ser Cómplices:

No hay nada más gratificante que saber que te puedes equivocar y que tu pareja no hará evidente el error, frente a los demás. Esto no quiere decir que luego no conversen sobre la equivocación, simplemente es ser cómplice y reconocer el momento idóneo para realizar las correcciones pertinentes. La idea de crear algo juntos significa convertirse en un equipo de alto desempeño, capaz de ser cómplices de un sueño en común.

Conozcan sus fortalezas:



Cada uno tiene sus propias aptitudes, fortalezas y debilidades. Muchas veces echamos en cara a nuestra pareja sus errores sobre temas que no dominan. Por lo que es importante dividir las responsabilidades de acuerdo a las áreas en las que cada uno se sienta más cómodo. Recuerda que navegar en las virtudes de tu pareja puede ayudarte a evitar problemas de ego, de capacidad y frustración

Potencia a tu pareja:

Existen muchas parejas que no se potencian entre si y su ruptura es cuestión de tiempo. Potenciar a tu pareja no solo significa apoyarla desde lo moral y desear que le vaya bien. Es también influir en su vida, completarla, ser referencia en algunas cosas que le ayuden a seguir adelante y, por sobre todo, confiar en sus sueños. Cuando potencias a tu pareja, ves la oportunidad de aprender de cada experiencia y aplicar ese aprendizaje en sus vidas. Eres esa voz que dice “atrévete” cuando todos dicen “no lo hagas”. Verás lo maravilloso que es dar y recibir esto en tu vida.

Admírense:

El progreso personal de nuestra pareja podría despertar sentimientos incómodos en nosotros. Según cómo gestiones esos sentimientos, será favorable o desfavorable para tu emprendimiento en pareja. Si tu pareja progresa más que tú en algún aspecto, tienes dos formas de reaccionar: con celos o admiración. Si optas por los celos, no solo discutirás con tu pareja, también te estancarás tu propio progreso.

Tienes que sentirte orgulloso que a tu par le vaya bien, nunca subestimes su profesión, minimices sus sueños, ni reduzcas sus éxitos. Cuando admiras a tu pareja tus acciones se orientan a emularla, tanto en actitud como en acción, y aprendes tanto de la persona que amas que terminas amándola más. Siempre podemos hacer la elección correcta, si estás con un ganador, también serás un ganador.

No se critiquen, oriéntense:

Muchas veces caemos en el error de criticar a nuestra pareja cuando tiene actitudes que pueden ir en contra de los intereses del proyecto. Sin embargo, hay que ser muy cautelosos al momento de decir las cosas para no herir a nuestro compañero. Recuerda que no todos toman bien las críticas. Cuando criticamos, aunque sea con las mejores intenciones, puede sonar muy duro sin querer serlo, por lo que es mejor orientarse y cambiar el lenguaje hacia algo que construya.

Reconozcan sus logros y los del otro:

A todos nos gusta y nos motiva el reconocimiento sincero, sobre todo de alguien a quien queremos y admiramos. Si trabajan duro en emprender, merecen que entre ustedes se alienten para seguir adelante, a dar siempre lo mejor de ustedes y premiarse por eso. No es mala idea salir a celebrar un triunfo sobre algo que hicieron bien en equipo con un almuerzo, una cena, un paseo o ir por unos tragos.

Capacítense, es la clave del éxito:

Realizar actividades relacionadas con el emprendimiento, crecer y progresar es tan importante como realizarlas juntos. Leer artículos de negocios o superación personal los ayudará mucho en su formación personal y financiera. La idea es estar comprometidos con el éxito, su progreso y lo que haya que hacer en el camino para lograrlo. Es muy importante capacitarse y hacerlo juntos, sobre todo cuando se está iniciando un proyecto.

Quiéranse mucho:

Emprender en pareja es una experiencia divertida y retadora que en muchas ocasiones nos pondrá a prueba como pareja. Es bueno comprometerse con el éxito, pero el mayor éxito es que a pesar de todo lo que deben de pasar como socios y en su emprendimiento, no se opaque la vida en pareja. Rodéense de gente positiva a la que puedan admirar y con la que se sientan bien compartiendo. Que el romanticismo, la fiesta y las sorpresas rompan la rutina de vez en cuando, permítanse momentos de intimidad, momentos de compartir con ustedes mismos y hablar de cosas que no sean negocios.

Me gusta: Me gusta Cargando...