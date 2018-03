“Elección de superintendente de SUNEDU debe realizarse con prudencia”

El presidente del Consejo Nacional de Educación (CNE), César Guadalupe, recalcó la necesidad de fortalecer la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU) para que pueda cumplir su rol y señaló la importancia de que el país cuente con la institución, la misma que es una necesidad de acuerdo a lo dispuesto por la Ley y diversas sentencias del Tribunal Constitucional.

“El Tribunal Constitucional (TC) resolvió en el 2010 que era necesario crear una superintendencia y que la autonomía universitaria no significaba que el Estado no tuviera un rol rector, garantizando así el derecho de las personas a la educación. Eso se operacionaliza en la Ley el 2014 y el mismo TC desechó en el 2015 todas las acciones que se presentaron contra la Ley Universitaria, señalando que esta no viola la autonomía universitaria ni es intervencionista”, afirmó en entrevista para “Ampliación de Noticias” de RPP Radio.

“Lo que el CNE afirma es que hay que mantener los principios que están en la Ley y hay que fortalecer la capacidad que tiene el Estado para garantizar el derecho de las personas a una educación de calidad”, aseveró.

Guadalupe se refirió también al superintendente encargado, Martín Benavides, afirmando que es una persona reconocida e intachable, así como comprometida con la Ley Universitaria, y que ello ayuda a recuperar la confianza deteriorada en estas últimas semanas respecto a la SUNEDU.

“Para el Gobierno ha sido muy difícil conseguir personas que puedan cumplir el rol. Por ello creo que no debiera haber mayor premura en nombrar un nuevo superintendente; hay que buscarlo con calma y prudencia”, acotó.

