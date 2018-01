elcine CCPUCP “Cine peruano en el verano”

Programación del 15 al 31 de enero

Entrada general S/.10.00

LUNES 15

4:30pm Perú – Tesoro escondido (Dir. Luis Ara)

6:30pm Av. Larco (Dir. Jorge Carmona)

8:30pm La luz en el cerro (Dir. Ricardo Velarde)

MARTES 16

4:30pm Margarita (Frank Pérez-Garland)

6:30pm Rosa Chumbe (Dir. Jonatan Relayze)

8:30pm Rehenes (Federico Lemos)

MIÉRCOLES 17

4:30pm La última tarde (Dir. Joel Calero)

6:30pm El sistema solar (Dir. Bacha Caravedo y Chinón Higashionna)

JUEVES 18

4:30pm La hora final (Dir. Eduardo Mendoza de Echave)

6:45pm Margarita

8:30pm Rosa Chumbe

VIERNES 19

4:30pm Av. Larco (Jorge Carmona)

6:30pm Rehenes

8:30pm El sistema solar

SÁBADO 20

4:30pm Rosa Chumbe

6:30pm Perú – Tesoro escondido

8:30pm La última tarde

DOMINGO 21

4:30pm Somos Néctar (Dir. Coco Bravo)

6:30pm La luz en el cerro

8:30pm El soñador (Dir. Adrián Saba)

LUNES 22

4:30pm Locos de amor (Frank Pérez-Garland)

6:30pm Rehenes

8:30pm La hora final

MARTES 23

4:30pm El soñador

6:30pm La luz en el cerro

8:30pm El sistema solar

MIÉRCOLES 24

4:30pm Locos de amor

6:30pm Rosa Chumbe

8:30pm Av. Larco

JUEVES 25

4:30pm El soñador

6:30pm La última tarde

8:30pm Rehenes

VIERNES 26

4:30pm La luz en el cerro

6:30pm Av. Larco

8:30pm Somos Néctar

SÁBADO 27

4:30pm Rehenes

6:30pm El soñador

8:30pm La hora final

DOMINGO 28

4:30pm Margarita

6:30pm El sistema solar

8:30pm Locos de amor

LUNES 29

4:30pm La hora final

6:45pm Somos Néctar

8:30pm La última tarde

MARTES 30

4:30pm Perú – Tesoro escondido

6:30pm La hora final

8:45pm El soñador

MIÉRCOLES 31

4:30pm El sistema solar

6:30pm Locos de amor

8:30pm La luz en el cerro

LARCO



SINOPSIS

La década de los 80´s en el Perú fueron años muy convulsionados, el terrorismo se tomaba las calles y se vivía una guerra interna en el país. El rock se apoderaba al mismo tiempo de los jóvenes quienes encontraban en la música el mejor antídoto para no perder la esperanza. Av. Larco nos cuenta la historia de un grupo de jóvenes limeños que compiten para convertirse en la mejor banda de rock. Romances, aventuras y lo mejor del rock peruano.

FICHA TÉCNICA

Perú / 2017 / Musical / Color / 100 min.

Director: Jorge Carmona. Intérpretes: Juan Carlos Rey de Castro, Andrés Salas, Carlos Galiano, Carolina Cano, Maria Grazia Gamarra, André Silva, Nicolás Galindo, Daniela Camaiora y Mayra Goñi.

EL SISTEMA SOLAR

SINOPSIS

Nochebuena en Lima. La familia Del Solar no se ha reunido desde hace dos años. Leonardo del Solar, el patriarca de la familia, se presenta en su antigua casa acompañado de su actual pareja, la madrileña Inés, ex novia de su hijo Pável. Edurne, también hija de Leonardo, que ahora vive en esa casa, anuncia que está embarazada de gemelos y que necesita un anticipo de la herencia para poder criarlos sola. Puli, el hijo de Pável, un niño muy especial de nueve años, les observa. A partir de ahí, la reunión familiar se convertirá en una sucesión de revelaciones sorprendentes, tensiones crecientes, acusaciones cruzadas y, quizás, una reconciliación. ¿Quién no ha pasado de la risa al llanto y del amor al odio en una cena de Navidad?

FICHA TÉCNICA

Perú / 2017 / Drama / Color / 89 min.

Director: Bacha Caravedo, Chinón Higashionna. Intérpretes: Cesar Ritter, Gisela Ponce de León, Javier Valdés, Adriana Ugarte, Sebastián Zamudio.

EL SOÑADOR

SINOPSIS

Sebastián es un criminal de poca monta, integrante de una pandilla que irrumpe en edificios industriales y almacenes en los muelles de Lima y sus alrededores. Para escapar de su desolada existencia, debe recurrir a sus mundos imaginarios. Un día, Emilia aparece en su reino interior. Cada vez es más difícil distinguir si sus sentimientos fuertes por el otro son reales o forman parte de un mundo de fantasía. Los dos hermanos de Emilia, los líderes de la banda de ladrones, nunca aceptarán su amor. Solo hay una forma de salir de esta pesadilla, pero antes de su escape planeado con Emilia, Sebastián se arriesga a un último gran golpe.

FICHA TÉCNICA

Perú / 2017 / Drama-Romance / Color / 80 min.

Director: Adrián Saba. Intérpretes: Elisa Tenaud, Gustavo Borjas, Herbert Corimanya, Valentin Prado, Eugenio Vidal.

Premios: Mejor película peruana en el Festival de Cine de Lima; Selección oficial en la sección Generación del 66 Festival Internacional de Cine de Berlín.

LA HORA FINAL

SINOPSIS

La película se desarrolla a inicios de los años noventa con el Estado peruano en plena guerra contra Sendero Luminoso. Carlos Zambrano y Gabriela Coronado, dos integrantes del Grupo de Inteligencia de la PNP (GEIN), tienen como objetivo la captura del líder senderista Abimael Guzmán, de quien no se conoce su paradero desde hace más de diez años. En esta implacable búsqueda los agentes trabajarán bajo la fachada de ser pareja y casi sin darse cuenta terminarán en una complicada e intensa relación que los pondrá en la mira del Servicio de Inteligencia, de la CIA y del mismo Sendero Luminoso. En esta espiral de la guerra, solo les quedará confiar el uno en el otro.

FICHA TÉCNICA

Perú / 2017 / Drama / Color / 120 min.

Director: Eduardo Mendoza de Echave. Intérpretes: Toño Vega, Nidia Bermejo, Pietro Sibille, Haysen Percovich, Emilram Cossio.

LA LUZ EN EL CERRO

SINOPSIS

En un aislado pueblo en los Andes peruanos, en las faldas de un cerro, un pastor es encontrado por su hijo, inexplicablemente muerto. Dos jóvenes practicantes forenses de la capital, y un policía castigado por su conducta violenta, están a cargo de la investigación. Este acontecimiento revelará un misterio sepultado por siglos, que oscurecerá el destino de los involucrados en su descubrimiento.

FICHA TÉCNICA

Perú / 2016 / Thriller / Color / 85 min.

Director: Ricardo Velarde. Intérpretes: Ramon García, Manuel Gold, Emilram Cossio, Stephanie Orúe.

LA ÚLTIMA TARDE

SINOPSIS

Dos ex–militantes de izquierda radical se reencuentran para firmar su divorcio. Han pasado 19 años desde que uno de ellos abandonó al otro en circunstancias confusas. Una serie de azares los llevarán ese día a hacer un ajuste de cuentas de su pasado de pareja, pero también político, para descubrirse mutuamente cómo se sienten ahora, en este Perú del siglo XXI que les sigue doliendo.

FICHA TÉCNICA

Perú / 2017 / Drama / Color / 81 min.

Director: Joel Calero. Intérpretes: Lucho Cáceres y Katerina D´Onofrio.

Premios: Premio del público a la mejor película peruana y mejor actor (Lucho Cáceres) en el Festival de Cine de Lima; Mejor actriz /Katerina D’Onofrio) y mejor guión en el Festival de Cine de Gramado.

LOCOS DE AMOR

Perú / 2016 / Musical / Color / 93 min.

Director: Frank Pérez-Garland. Intérpretes: Carlos Carlín, Gianella Neyra, Rossana Fernandez Maldonado, Lorena Caravedo, Jimena Lindo, Gonzalo Revoredo, Gonzalo Torres, Nicolás Galindo, Giovanni Ciccia, Ana Cecilia Natteri, Claudia Berninzon, Stefano Salvini.

Cuenta la historia de cuatro primas que afrontan las diferentes situaciones que les pone la vida: amores, desamores y un sinfín de aventuras tragicómicas; todas en el marco de divertidas canciones interpretadas por los mismos actores. El público escuchará fragmentos de canciones como “Cosas del Amor” de Ana Gabriel, “Dueño de Nada” de Jose Luis Rodriguez y la misma “Locos de Amor” de Yordano, cantadas en tono de comedia por este divertido elenco.

MARGARITA

SINOPSIS

Rafo, un padre divorciado en sus cuarentas que vive la vida como un soltero en sus veintes hasta que su adorable, determinada y pre adolescente hija de 11 años, Margarita, toca a su puerta para instalarse en su casa sin previo aviso. La vida de Rafo dará un vertiginoso, caótico y divertido giro a través del cual se descubrirá a sí mismo y a otras personas como Claudia, su guapa vecina. Margarita cambiará la vida de Rafo y de todos los que la rodean, para siempre.

FICHA TÉCNICA

Perú / 2016 / Comedia familiar / Color / 90 min.

Director: Frank Pérez-Garland. Intérpretes: Francisca Aronsson, Giovanni Ciccia, Melania Urbina, Maria Grazia Gamarra, Vanessa Saba, Yvonne Frayssinet, César Ritter.

PERÚ – TESORO ESCONDIDO

SINOPSIS

Tesoro escondido es una película de género documental que recorre los secretos de uno de los países más increíbles del Planeta Tierra. Poseedor de una cultura milenaria que en la actualidad cautiva a personas de cualquier origen, Perú nos regala algunos de los paisajes más bellos que un ser humano puede llegar a conocer. La película recorre los lugares naturales más conocidos del Perú y aquellos que aún no han sido descubiertos por el turismo mundial. Nos adentra en una de las culturas culinarias más ricas del mundo al tiempo que nos presenta el legado de una de las civilizaciones más cautivantes de la historia de la humanidad. La historia de reconocidos personajes nos dan la excusa y la historia detrás de este viaje a un lugar increíble.

FICHA TÉCNICA

Perú / 2017 / Documental / Color / 80 min.

Director: Luis Ara.

REHENES

SINOPSIS

A 20 años de uno de los sucesos más impactantes en Sudamérica, REHENES es el relato íntimo de uno los secuestros masivos más largos de la historia. En diciembre de 1996 la residencia del embajador de Japón en Lima, Perú, es asaltada por un comando de 14 terroristas del Movimiento Revolucionario Tupac Amarú (MRTA) mientras más de 800 invitados celebraban un nuevo aniversario del emperador Akihito. Los miembros del MRTA deciden liberar a la mayoría de sus cautivos pero retienen a 72 rehenes, a quienes amenazan con matar. El desenlace, con un asalto a sangre y fuego por comandos de élite del ejército peruano, fue visto en vivo y en directo por millones de personas en el mundo entero.

FICHA TÉCNICA

Perú / 2017 / Documental / Color / 94 min.

Director: Federico Lemos.

ROSA CHUMBE

SINOPSIS

Rosa Chumbe es una mujer policía, que verá interrumpida su rutina cuando su hija de 18 años, llamada Sheyla, le robe sus pocos ahorros y se vaya de la casa dejando abandonado a su hijo. Este incidente marcará un antes y un después en la vida de Rosa, quien se verá obligada a cuidar de su pequeño nieto, reencontrándose con un instinto maternal que tenía oxidado. Sin embargo, un acontecimiento inesperado la terminará llevando tras los pasos del Señor de Los Milagros. Rosa se sumará a los miles de seguidores de la procesión, se perderá entre el humo del incienso, los vendedores ambulantes y el fervor existente. Sólo necesita un milagro.

FICHA TÉCNICA

Perú / 2017 / Drama / Color / 75 min.

Director: Jonatan Relayze. Intérpretes: Liliana Trujillo, Cindy Díaz.

Premios: Mejor película peruana en el Festival de Cine de Lima; Premio FIPRESCI y mención especial del jurado a mejor ópera prima en el Festival Internacional de Cine de Montreal; Mejor actriz (Liliana Trujillo) y mención especial del jurado de la selección oficial en el BAFICI; Mejor película y mejor actriz (Liliana Trujillo) en el Festival de Fuengirola; Mejor película en Austin International Film Festival of the Americas.

_____________________

SOMOS NÉCTAR

SINOPSIS

Han pasado 10 años del accidente automovilístico que dejó un gran vació en los fanáticos del Grupo Néctar, es así que nos encontramos con la historia de Sarita una anciana que a pesar del Alzheimer no olvida la promesa que le hicieron sus tres nietos hace casi 10 años, un concierto con Jhonny Orosco y su grupo Néctar en su casa. Es así que empieza la aventura de Tato, Memo y Gianfranco, tres nietos dispuestos a lo que sea para no decepcionar ni herir los sentimiento de su amada abuela.

FICHA TÉCNICA

Perú / 2017 / Comedia familiar / Color / 85 min.

Director: Coco Bravo. Intérpretes: Mabel Dúclos, Oscar Beltrán, Junior Silva, Carlos Casella, Lorena Caravedo, Mayella Lloclla.

