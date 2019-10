Ponte al día con el principio de Ni no Kuni: Wrath of the White Witch mirando el nuevo tráiler de historia en píxeles recreado con amor por Dutton Films como un juego de rol de píxeles 2D de la vieja escuela. El tráiler trata sobre la apertura de Ni no Kuni: Wrath of the Witch y establece el viaje de Oliver con el Sr. Drippy.

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch ya está disponible para PlayStation 4, PC a través de STEAM y Nintendo Switch