El TAS le da la razón a Alianza Lima y jugará en la Liga 1 este año

Alianza Lima jugará en la Primera División en el presente año luego que el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) dio la razón hoy al equipo íntimo en su apelación que quita puntos al Carlos Stein, según informaron medios especializados.

La noticia fue publicada por el portal ovacion.pe, que se señala que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló a favor del club Alianza Lima y en los próximos minutos se hará el anuncio de manera oficial.

Se conoció que el TAS encontró irregularidades que Comisión de Licencias y el Tribunal de apelaciones no halló y decidió restarle dos puntos en el campeonato del 2020, por deudas, y con ello Alianza Lima salió del antepenúltimo lugar de la tabla de posiciones.

Recordemos que Alianza Lima, tras perder la categoría ante Sport Huancayo, en noviembre del año pasado, presentó reclamo ante la FPF por las irregularidades que cometió Carlos Stein en el 2020.

Sin embargo, como no encontró eco ni en la Comisión de Licencias de la FPF, ni en el Tribunal del apelaciones, denunció ante el TAS que el club carlista no había cumplido con pagar sus obligaciones laborables en los tiempos previstos y argumentó que la FPF no aplicó el reglamento establecido.

A partir de la decisión del TAS, que no puede ser apelada, el club Alianza Lima jugará la Liga1 en el 2021.

Confirman la noticia

Julio García, abogado de Alianza Lima, fue quien adelantó la noticia antes de que se haga oficial asegurando «El TAS ha fallado a favor de Alianza Lima. Alianza se queda en Primera», dijo.

Carlos Stein finalizó un punto por encima de Alianza Lima la pasada Liga 1 pero la sanción que le ha impuesto el Tribunal de Arbitraje Deportivo, de dos puntos por faltas reiteradas de las normas económicas, rescata a los de Matute, que jugarán este año de nuevo en la máxima catergoría.

Por su parte, el delegado de Alianza Lima, Tito Ordóñez, se mostró satisfecho con el fallo final del TAS y dijo que finalmente se cumplió con defender las normas.

«Hemos cumplido nuestra obligación, que es defender que las normas y reglamentos se cumplan en el fútbol peruano. Como consecuencia de eso Alianza Lima, que es un club cumplidor, ha sido indirectamente beneficiado», acotó.

Fuente: Agencia Andina