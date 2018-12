El Midis modificará presupuesto para dar continuidad a programas sociales

El Pleno del Congreso aprobó por mayoría el proyecto de ley 3570 que autoriza al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) a realizar modificaciones presupuestarias para brindar sostenibilidad y continuidad de los programa sociales y dictar otra medida. La iniciativa del Poder Ejecutivo obtuvo una votación de 71 a favor, 2 en contra y 25 abstenciones, y quedó lista para su promulgación ya que no requiere de segunda votación.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Percy Alcalá Mateo (FP), explicó que se proponían dos artículos; el primero autorizar al MIDIS para efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, con cargo a su presupuesto institucional, para el financiamiento de acciones destinadas al fortalecimiento del plan multisectorial de la lucha contra la anemia.

El segundo, para que celebre convenios de administración de recursos para otorgar transferencias financieras a favor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), celebrar adendas a los convenios existentes, según la Ley 30356 para fortalecer las capacidades del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, con el objeto de mejorar la atención alimentaria de los alumnos de institutos educativos públicos del país. “No requiere financiamiento nuevo de parte de fondos del Poder Ejecutivo”, precisó.

La congresista Mercedes Aráoz Fernández (PPK), dijo estar de acuerdo con la propuesta y que se incorpore una modificación para facilitar los saldos de balances al ministerio de minas para cubrir un tema de salud pública y atención a familias afectadas. “El saldo asciende a 274 millones de soles que sería destinado para financiar actividades de mitigación en el sector de hidrocarburos”, señaló.

La publicidad no salvara a la anemia

Luz Salgado Rubianes (FP), recordó que hace 22 años los terroristas del MRTA tomaron la residencia del embajador japonés con más de 800 personas, entre ellos estuvieron 7 parlamentarios. “El MRTA nunca pidió perdón y están libres”, añadió.

Sobre el proyecto dijo que “creíamos haber superado la anemia pero el porcentaje es 44.5 % al cierre del 2018. Ojalá se reparta los nutrientes y no se queden en los almacenes. La publicidad por sí sola, no nos va a salvar de la anemia a los niños”, indicó.

Enfatizó que el dinero sólo sirve para pagar publicidad en vez de cubrir las necesidades de los niños con anemia, con frio o afectados por el fenómeno del niño. Se gasta un millón al día en publicidad. No podemos quedarnos callados; la anemia y tuberculosis sigue creciendo. ¡Publicherris NO señor!, exclamó.

A su turno Karina Beteta Rubín (FP), preguntó por qué se tiene que destinar recursos para firmar convenios o es que no se quiere hacer fiscalización. Se debe saber realmente cuántos millones van a la firma del convenio y cuánto para luchar contra la anemia, añadió.

Yonhy Lescano Ancieta (AP), afirmó que no es necesario que se celebren convenios, esto es inaudito. En Perú hubo problemas de corrupción con el organismos que dicen va a administrar los recursos. Se ésta incurriendo al mismo error. “Haciendo convenios con organismos internacionales, la anemia se mantiene. Las famosas adendas incurren en actos de malversación de los recursos del Estado. No estamos de acuerdo con estos acuerdos de administración. Que nos expliquen cuantos se van a gastar en esto convenios. No podemos votar a ciegas”, expresó.

Alberto Quintanilla Chacón (NP), sostuvo que hay anomalías en la votación. Esto es una práctica usual, no crea un precedente válido. No se ha aprobado la exoneración de la segunda votación. “No hay apuro ni caminar atropellando a la Constitución”, planteó luego una cuestión previa, pues se tiene que tomar una decisión fundamental.

En ese momento, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry Villa, aclaró que hay 15 leyes como precedentes aprobados mediante el mismo criterio, con los dos tercios de los congresistas presentes.

Se tiene que poner hierro a la leche

Momentos después, Liliana Takayama Jiménez (FP), manifestó que tiene que haber transparencia y que ya han pasado dos años del último fenómeno del niño costero, y en el distrito de Pacora han sido afectados varios caseríos.

Pidió se proyecte un video del mal estado en que se encuentra la referida zona en el río la Leche en Lambayeque, “solo se han culminado 34 kilómetros, pero faltan otros 11 kilómetros por un monto de 9 millones de soles, pero ésta detenida por estar en un proceso de arbitraje”, sostuvo, tras responsabilizar al Ejecutivo de ocurrir otro fenómeno del Niño.

Roy Ventura Ángel (FP), recordó que el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva Arévalo se comprometió a solucionar estos problemas pero que los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, hicieron caso omiso.

Alejandra Aramayo Gaona (FP), afirmó que no se puede resolver la anemia con publicidad en los diarios. “Se tiene que poner hierro a la leche, no publicidad a los diarios para resolver la anemia. Los niños que tienen anemia hoy, son los pobres del mañana. Transparencias sí, pero con candados. Con la necesidad de los niños no se juega”, puntualizó.

Roberto Vieira Portugal (NA) dijo que el satélite que se compró no sirve para monitorear absolutamente nada y que primero ésta la vida antes que los intereses de algunos cuantos. “No sirve ni para luchar contra el narcotráfico ni prevención, es una vergüenza. En el Asia y África se combate a la anemia, con nuestro mejor alimento (pescado) y nosotros nada”, aseveró.

Lourdes Alcorta Suero (FP9, denunció que los niños de la zona de Loma de Corvina en Villa El Salvador, de 11 a 13 años, no llegan ni al metro de estatura, y son como mil niños.

VIZCARRA FRACASÓ CON TEMA DE LA ANEMIA

Karla Schaefer Cuculiza (FP), consideró que hay los peores indicadores para luchar contra la anemia, que es el flagelo más terrible para los niños en su primera infancia, ahí es donde debería ir todo ese dinero. “En el periodo presidencial pasado hicimos la denuncia del satélite que está sobrevaluado. ¿Quién se puede oponer a que se deriven recursos para combatir a la anemia. Ustedes creen que donde ésta la anemia leen esos diarios? Preguntó. Se compra un inmueble anulando proyectos de agua, ¿esta es la capacidad que tiene el gobierno? Qué hago teniendo plata si no tengo la capacidad para ejecutar? Basta de ponernos una venda en los ojos, ellos (el ejecutivo) son los que manejan el presupuesto.

Segundo Tapia Bernal (FP), manifestó que el tema de la anemia es problema de salud pública, no solo de ahora, sino años atrás. El presidente Martín Vizcarra dijo que lo estaba mejorando, es mentira, desde el año 2015 tenemos 43.5%, el año pasado 43.6%, en este gobierno la anemia ha aumentado en el Perú.

“Qué futuro le espera a nuestros niños. El tema es de gestión pública. El gobierno de Vizcarra en el tema de la anemia ha fracasado”, añadió, tras asumir la recomendación de que el ente rector sea el ministerio de salud y no el de Desarrollo e Inclusión Social.

Wilbert Rozas Beltrán (FA), sostuvo que la anemia no es desgraciada. Los desgraciados son los que se llevan el dinero del pueblo, los que no pagan o están exonerados de impuestos. “Estos no pueden desgraciar más a las niñas o niños del país. No podemos encubrir un problema tan importante para el país”, culminó.

Julio Rosas Huaranga (NA), dijo que el MIDIS debe desaparecer porque sus funciones de lucha contra la anemia han sido inefectivas. “Esa transferencia debe ser para el Ministerio de Salud”, planteó.

Indira Huilca Flores (NP), señaló que el tema de la anemia es muy sensible y que en vez de controlarse, ha aumentado. “El Parlamento debe abocarse a fiscalizar este plan multisectorial, que tiene varios responsables”, subrayó.

Justiniano Apaza Ordoñez (FA), sostuvo que no es nada positivo entregar cheques en blanco. Tenemos que luchar contra la anemia y exigir al gobierno de turno salarios justos y respeto a los derechos laborales. “No podemos ser un Congreso, obediente, servil o hablante del Gobierno. Tenemos que tener personalidad definida y no trabajar bajo el chantaje del cierre del Congreso”, enfatizó.

Clayton Galván Vento (NA), solicitó que se dé prioridad a los niños contaminados de Cerro de Pasco y que la transferencia de los recursos debe hacerlo el ministerio de Salud.

Juan Carlos Gonzales Ardiles (FP), afirmó que no nos engañemos y que el tema no es dinero. “El Estado tiene que poner la política, pues los resultados son irreversible, si no, no se hace nada”, acotó.

Eloy Narváez Soto (APP), dijo que el Ejecutivo tiene que entender que tiene dedicarse a su tarea, está bueno culantro, pero no tanto. Que trabajen haciendo obras con resultados.

Jorge Castro Bravo (NA), sostiene que si no somos capaces que cierren el ministerio o traigan gente de Tacna o Arequipa. “Todo es pura trafa y situación oscura”, remarcó.

Wilmer Aguilar Montenegro (FP), informó que en Cajamarca el 37% de los niños están con anemia. “Es un tema de contar con calidad de agua, con mejores alimentos, mejorar la agricultura, combatir la desnutrición”, finalizó.

